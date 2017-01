Feyenoord - Willem II: De Kuip, invicto en liga

Google Plus

La jornada 19 de la Eredivise ya comienza. Lo hizo este viernes 20 de enero con el Twente 1-0 Heracles, pero será el sábado 21 de enero a las 19:45 cuando juegue el líder, el Feyenoord ante el Willem II en De Kuip.

Un encuentro desnivelado. Mucha diferencia de calidad entre los dos equipo, pero al fin y al cabo con Fran Sol en la delantera de los de Tilburg puede pasar cualquier cosa y saltar la sorpresa. Sobre el papel, los de Rotterdam, el Feyenoord de Gio Van Bronckhorst es muy favorito, las casas de apuestas así lo dan, pagándose a más de 10 euros la victoria del Willem de Erwin van de Looi.

El escenario en el que se enfrenten estos conjuntos será De Kuip, el único estadio de la Eredivisie que no ha sido asaltado en liga, siguen invictos en Rotterdam y así esperan seguir. Por su parte el Willem deberá tirar de épica si quiere conseguir algún punto esta jornada, algo que se antoja sumamente difícil. El liderato y Europa se verán las caras contra un equipo de mitad de tabla que quiere dejar de oír hablar del descenso.

De Kuip invicto y el Feyenoord líder

Así es, los de Rotterdam no conocen la derrota en liga en su estadio. Tampoco es que lleven muchas, solo una en liga ante el Go Ahead Eagles por 1-0, pero se dio en el estadio Adelaarshorst. En Europa League si saben lo que es perder, lo hicieron por 1-0 ante el Fenerbahçe en el Sukru Saracoglou Stadi y volverían a caer en Old Trafford ante el Manchester United de Mourinho por 4-0. El único encuentro perdido en De Kuip fue ante el Fenerbahçe por 0-1 el pasado 8 de diciembre.

Se puede ver así como el Feyenoord confía en su estadio y más si el rival no es de los más fuertes de la liga. Los de Van Bronckhorst son primeros con 45 puntos, a cinco del Ajax de Bosz. Llegan al choque con todo su arsenal listo: Jorgensen, Kuyt, Vilhena, Botteghin y compañía están listo para aumentar la racha de imbatibilidad en De Kuip. Las únicas bajas del equipo local son las de Van Beek por lesión y El Ahmadi al estar en la Copa África.

El Willem II, a por un milagro

Los de Erwin van de Looi quiere mantenerse en mitad de tabla, el descenso no es una opción y para ello deben como mínimo puntuar ante el Feyenoord. Juegan en De Kuip, uno de los estadios más difíciles de la temporada y ante el líder. 12º lugar para los de Tilburg y 19 puntos a cinco del descenso que comienza con el PEC Zwolle.

Fran Sol será el encargado de evitar la derrota del Willem, el delantero español lleva siete goles en la Eredivisie y es el principal activo para lograr puntuar en De Kuip. Funso Ojo, Freek Heerkens y Bruno Andrade son las bajas del cuadro visitante, todas por lesión.

Precedentes

El Feyenoord ha marcado al menos dos goles en sus último seis partidos, un gran racha que se cruza con la del Willem de no haber marcado en cinco de los últimos siete partidos. Además el Feyenoord ha recibido un máximo de dos goles en los últimos cuatro partidos ante el Willem.

Abrumadora diferencia que el Willem tratará de salvar y es que desde su vuelta a primera división, los de Erwin van de Looi solo han conseguido una victoria en seis enfrentamientos. Eso sí, la victoria fue en De Kuip por 1-2, en 2014. A partir de ahí, el mejor resultado para el Willem ha sido un 2-2 en 2015.

El Feyenoord ha vencido en sus cuatro últimos encuentros ante el Willem, dos en 2015 y otros dos en 2016. Ahora en 2017 es cuando puede cambiar la estadística. El Willem es un histórico de la Eredivisie y en muchas ocasiones ha estado luchando por Europa, este encuentro puede suponer el cambio en esta temporada y olvidarse de una vez por todas del pozo del descenso.

Posibles alineaciones