Utrecht-Ajax: Vital partido para ambos equipos

Venganza. Esa es la mejor palabra para definir este partido que enfrentará el domingo 22 de enero a Utrecht y Ajax, sexto y segundo clasificado de la máxima categoría del fútbol neerlandés, respectivamente. El conjunto local, aún se acuerda de lo sucedido el dos de octubre del pasado año en el Amsterdam Arena. Los Ajacieden, lograron vencer por un ajustado tres goles a dos en un durísimo partido disputado en su feudo.

Los dos equipos, se juegan mucho durante este encuentro. En caso de que el Feyenoord venza al Willem II en De Kuip y ellos no hagan sus deberes frente a los de Utrecht, el conjunto de Rotterdam aumentará, aún más si cabe su distancia con el equipo de la capital. Por otro lado, el conjunto local, en caso de no sumar y que el Vitesse logré ganar al Groningen a domicilio, perdería su plaza en puestos de previa europea. Por estos motivos, es por los que este encuentro, será uno de los partidos de la jornada 19.

Precedentes

Como ya se ha mencionado anteriormente, el partido de ida fue un auténtico choque de trenes. Los locales aquel mediodía de octubre, dominaron el encuentro de cabo a rabo. Tuvieron el control del cuero durante gran parte del tiempo e intentaron rematar en repetidas ocasiones sobre la meta defendida por Ruiter, sin embargo; la mayoría de aquellos disparos eran repelidos por la sólida zaga del conjunto entrenado por el histórico ex-jugador del Twente y ex-entrenador de GA Eagles y el filial del Bayern Múnich, Erik Ten Hag. Pese a la buena defensa rival, lograron ver puerta en tres ocasiones. El equipo visitante se adelantó antes de que se cumpliera la media hora de juego por medio del lateral izquierdo Conboy. Los locales, continuaron insistiendo y en la segunda parte estrenaron su casillero tras un desafortunado gol en propia puerta del central Leeuwin. Tras el empate, se vinieron arriba y pudieron anotar dos goles más para sellar el triunfo. El Utrecht despertó tarde, a los 80 minutos de juego y dieron el susto anotando un esperanzador gol en el minuto 90, no obstante; ya era demasiado tarde.

Así llega cada equipo:

Utrecht

El conjunto anfitrión llega a este importante duelo con una racha de tres victorias y dos empates en los últimos cinco partidos. Cabe destacar que uno de los dos empates cosechados fue frente al actual líder de la clasificación, el Feyenoord. La principal arma ofensiva del segundo equipo más joven de la Eredivisie (en cuánto a año de fundación), es el delantero holandés Richairo Zivkovic. El jugador de origen serbio aunque internacional en categorías inferiores con la Oranje, lleva anotados diez goles y repartidas tres asistencias en apenas una veintena de partidos disputados durante este curso en las distintas competiciones disputadas por su equipo. No cabe duda de que el joven de veinte años va a ser un quebradero de cabeza para la defensa del club más laureado de la historia del fútbol holandés.

Ajax

El séptimo equipo más exitoso del siglo pasado según la IFFHS, llega a la jornada 19 con un balance algo peor que su rival. En los últimos cinco partidos disputados por los de Peter Bosz, han ganado tan sólo uno de sus cincos últimos partidos. La afición, no vería con buenos ojos todo lo que no sea sumar los tres puntos, el conjunto de la capital no está acostumbrado a cosechar rachas tan negativas. Pese a los últimos malos resultados, es evidente que el Ajax posee una plantilla con más talento que la de su rival. Jugadores como Klaassen, Dölberg o Ziyech, están destinados a marcar diferencias en este partido. Entre los tres jugadores, suman un total de 22 goles anotados durante esta temporada.

Posibles onces iniciales