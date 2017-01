Empate en los últimos minutos

AZ y Sparta Rotterdam tenían su propia manera de abordar los problemas. El futuro incierto del entrenador John van den Brom es una fuente de inestabilidad en Alkmaar, donde se rumorea que el entrenador puede ir dirección Maccabi Tel Aviv. Los problemas del Rotterdam son precisamente los pobres resultados que aumentan la presión sobre el técnico Alex Pastoor.

Con la esperanza de hacer frente a los malos partidos, Pastor había elegido la ciudad de Alkmaar para una alineación con tres delanteros, pero sin un punta puro. El centrocampista ofensivo Paco van Moorsel fue el hombre en el centro del ataque. El entrenador, que conoce muy bien el AZ por su etapa por allí donde en 2014 fue sucedido por Van den Brom, encontró que sus ajustes tácticos consiguen frutos.

Sparta era en la primera mitad el equipo más peligroso, pero la recompensa en la forma de un gol no llegó. Entre otros, Thomas Verhaar y Stijn Spierings tuvieron sus claros intentos. Van Moorsel estuvo cerca de marcar después de un centro de Iván Calero que disparó fuera.

El equipo local hizo, por otra parte, en el minuto 54, consiguió marcar. Derrick Lukassen cabeceo con un toque después de un tiro libre ejecutado por Muamer Tankovic.

Para evitar la quinta derrota consecutiva, Pastoor encontró en el minuto 79 una bala en la recamara, ese era Pogba. Demostró que puede ser una gran opción para el equipo, porque el francés cabeceó nueve minutos después de su entrada el 1-1 en el marcador. En el tiempo de descuento Pastoor fue enviado a las gradas por el árbitro.

El resultado sigue colocando al AZ Alkmaar en el quinto lugar. El Sparta continúa a pesar del punto, en problemas en la lucha por la permanencia. Para ambos equipos les espera la próxima semana el reto de la Copa KNVB. El partido de Rotterdam es el martes contra el FC Volendam. AZ recibirá un día más tarde al SC Heerenveen en la lucha por un lugar en las semifinales.

Declaraciones

Van Den Brom, el entrenador del AZ habló del rumor. "No entiendo todo el alboroto. Pero ahora debo responder por algo que ha surgido en los medios de comunicación, algo que ni siquiera existe". Le llegó por sorpresa la noticia proveniente de los periódicos de Israel. "Me sorprendió. Lo vi el viernes en el teléfono cuando me desperté. Me sorprendió realmente. Aunque realmente no hay nada tan".

El míster se siente muy incómodo con las noticias que salen hoy en día. Si lo cuentas, todo el mundo cree que sí, que será, que en realidad hay contacto. Pero créeme, realmente no hay nada, ninguna oferta. Tampoco estoy abierto a escucharlas porque estoy disfrutando del AZ".

Van den Brom cree que los rumores y su propia posición en el club trae. El enfoque toda la semana estaba en el partido. El club está a la espera de los partidos pesados contra Heerenveen (la copa), Vitesse y el PSV.

Por otra parte, Alex Pastoor esta molesto por la decisión que ha tomado el árbitro en el partido. "No podía ponerme en contacto con el cuarto árbitro, y eso me molesta'', ha explicado Pastor a FOX Sports. "Tenía algunas preguntas, pero no obtuve respuesta. Me pareció que era muy aficionado. Se trata de fútbol profesional, no sólo un día libre''.

Pastoor, sin embargo, esta satisfecho con el punto reñido."Se creó la descarga adicional, debido a que el empate se encontraba en la etapa final. Hemos jugado bien aquí durante 75 minutos. Tras el descanso estábamos demasiado atrás y teníamos muy poco la pelota en el equipo. Pero podemos trabajar con una buena sensación para el partido de la Copa el martes ante el FC Volendam''.