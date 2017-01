Peter Bosz: "Es una situación muy agradable, pero hay que seguir". Foto: Ajax

El Ajax derrotó al FC Utrecht en la mañana de domingo, gracias a un gol de Schone en el minuto 83. Un duelo, donde los ajacied merecieron ganar, pero los locales también hicieron un gran partido, siendo muy rocoso y peligroso a las contras. El entrenador Peter Bosz, ha dejado su impresión del encuentro en rueda de prensa y explica como ha interpretado el choque. En línea generales, el preparador del Ámsterdam-Aren, se encuentra muy contento por levantar un encuentro que apuntaba al empate. "Empezamos bien el partido, la primera media hora fue para nosotros. Luego nos dieron una fase difícil que nos avisaban a base de llegadas, debido a nuestras continuas pérdidas de balón innecesarias", comenzó analizando lo vivido en el Galgenwaard.

El Ajax llevaba ocho temporadas sin ganar en este feudo y a esto se le suma los cinco puntos de un Feyenoord que no afloja en la clasificación; "A menudo se dan situaciones díficiles, pero para un equipo con las aspiraciones del Ajax, es entendible'', dijo Bosz."Lo vivido hoy, ha sido una situación muy agradable, pero hay que seguir. No hay tiempo para la relajación. No he olvidado cómo se han perdido puntos ante rivales de nivel inferior", señaló de forma exigente el míster tulipán. Además, ha destacado lo mucho que le ha costado a su equipo superar al Utrecht, "También en la segunda mitad el Utrecht nos lo puso muy difícil. Pero tenemos un buen fútbol en todas las parcelas y hemos luchado hasta el final para ganar el partido".

Por último, Bosz Bosz fue cuestionado sobre el cambio de De Ligt por Sánchez. "Queríamos ganar y el cambio me pareció correcto. Matthijs tiene un pase mejor sobre sus piernas para la salida de balón, bajo la presión del rival y pudimos seguir adelante. Es por eso que yo tuve esta decisión lo necesitaba", así explicaba el cambio del defensa colombiano por el joven central neerlandés de tan solo 17 años.