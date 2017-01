AZ - Heerenveen: luces, cámara, acción

Google Plus

Foto: AZ

La KNVB Beker siempre es una competición más que interesante para los amantes del fútbol holandés, pero el partido del próximo miércoles lo es aún más si cabe. Heerenveen y AZ, cuarto y quinto clasificado respectivamente en la Eredivisie, se enfrentarán en un duelo a muerte en el AFAS Stadion. El ganador obtendrá el preciado pase a semifinales, mientras que el perdedor tendrá que despedirse del torneo hasta el próximo año.

El AZ, a pesar de haber empatado contra el Sparta Rotterdam en la última jornada de Eredivisie, llega con confianza al encuentro. Por su parte, el Herenveen se dejó puntos en casa del PSV el pasado fin de semana, aunque ese hecho no mermará la ilusión con la que se presentan en Copa. Si miramos los resultados de los últimos partidos en los que AZ y Heerenveen se han visto las caras, los de Frisia son ligeramente favoritos para ganar el duelo, aunque no lo tendrán nada fácil frente al equipo de Alkmaar.

No todo es bueno

Desde el Heerenveen se han mostrado decepcionados por no haber podido conseguir ningún punto en el Philips Stadion, pero como también recalcaron, jugaron muy bien durante todo el partido y ya han demostrado que no tienen motivo alguno para tener miedo a cualquier rival. El Heerenveen, cuando quiere, puede. Sin embargo, por mucha confianza que tengan, el AZ es cuanto menos un rival duro, y tendrán que prestar especial atención a su delantera, siendo Weghorst y Jahanbakhsh las armas de doble filo más peligrosas.

A parte de todo esto, el conjunto de Jurgen Streppel tiene a varios de sus jugadores lesionados, contando también con la suspensión de Joost van Aken. El entrenador, según ha dejado ver, optará de nuevo por el joven defensa Doke Schmidt, quien después de más de un año lesionado está volviendo a encontrar poco a poco su lugar en el equipo. Según ha comentado el jugador, en el vestuario apenas se habla del partido contra el AZ, pero es evidente que quieren pasar al menos a la semifinal y lo ven como un objetivo realista.

Schmidt ha sido el portavoz y ha hablado sobre su oponente, a sabiendas de que es un rival complicado. "Cuarto y quinto clasificado en Eredevisie, es un partido prometedor. Creo que de los cuatro partidos que hay de Copa esta semana, el nuestro es de lejos el mejor. El AZ es un equipo difícil, tienen muchas habilidades técnicas y calidad individual. Jahanbakhsh es especialmente bueno, es muy hábil y rápido, así que tendremos que vigilarle de cerca". Hablando de los delanteros, surgió la pregunta de la altura de estos, pues Schmidt mide 1,77 y se tendrá que enfrentar a auténticos gigantes. "Por supuesto, el AZ con Weghorst y Mühren tienen ventaja en altura. No me preocupa, porque siendo inteligentes y sabiendo cuándo entrar en el momento justo para dar un pequeño empujón, se puede ganar a delanteros muy difíciles. Y por supuesto, no estoy solo. Como equipo tendremos que buscar una solución para mantener a los atacantes del AZ lejos de la portería".

Todo o nada

El AZ tiene muy claro su objetivo: pasar sí o sí a la semifinal. Ven al rival como un igual, por lo que no hay nada parecido al miedo. Saben que tienen equipo suficiente para ganar, pero el Heerenveen también lo tiene, por lo que el drama está más que servido. En el día de hoy John van den Brom ha hablado sobre la importancia de la Copa y el estado de salud de su equipo en la rueda de prensa. "Va a ser un partido bonito. En la Eredivisie tenemos los mismos puntos, pero ellos están delante por la diferencia de goles. El partido que jugamos en casa contra el Heerenveen aún está en nuestra memoria. Empatamos 2-2".

En cuanto al objetivo a corto plazo, van de Brom se mostró seguro. "Se trata de pasar a la siguiente ronda. La única manera de dejar que sea el objetivo más importante es consiguiéndolo. Estos últimos días no hacemos más que pensar en este partido, es a todo o nada. Creo que estos son los mejores partidos". La lesión más importante es la de Ron Vlaar, que aún no se ha recuperado de sus problemas de pantorrilla . "Por lo demás, todo el mundo está en forma. Rens van Eijden y Jop van der Linden vuelven a tener luz verde. Estamos listos para la batalla". Comentando ya sobre el rival, el entrenador del AZ les considera un rival importante. "Tenemos a la vista un bonito y entretenido partido. El Heerenveen ha demostrado que puede ser un buen rival. Todos sabemos dónde están sus puntos fuertes: sus tres chicos de la delantera se entienden muy bien entre ellos. Nos hemos preparado para esto."

Posibles onces iniciales