Vuelta a la normalidad

Foto: René Bouwman

Mike Havenaar, delantero japonés de 29 años, está cerca de volver a los terrenos de juego tras haberse recuperado de la infección que sufrió hace aproximadamente un mes en Holanda. El jugador, tras haber sido "recuperado", se marchó de vacaciones a su ciudad natal, Hiroshima, para visitar a su familia. Durante su estancia en su país natal recayó y tuvo que ser ingresado de nuevo. Una vez recibida el alta, regresó a La Haya para iniciar una pequeña pretemporada con el cuerpo técnico de su club y ponerse a tono para volver a jugar cuanto antes posible.

El jugador está ejercitando principalmente el apartado físico. A sus casi 30 años, el físico es lo más importante puesto que no tienen la misma frescura que tiene un jugador de apenas 20 años. El cuerpo técnico no quiere forzar su vuelta y calculan que a mediados de febrero el jugador regresará a los terrenos de juego al 100%. Una vuelta antes de tiempo podría ser muy perjudicial tanto para el club como para el jugador. El atacante tendría más posibilidades de lesionarse puesto que no está al completo físicamente y el club perdería a un importante jugador por mucho más tiempo; no cabe duda de que una vuelta forzada no sería para nada una buena solución.

El ariete nipón está yendo todos los días a la ciudad deportiva a entrenar y según afirman algunos medios locales, llega siempre el primero y se marcha el último. Es un apasionado de la cultura de su país, por eso está siguiendo un proverbio japonés al pie de la letra: "La victoria pertenece a aquel que espera media hora más que su oponente". No cabe duda de que lo está cumpliendo. Está enormemente comprometido con el equipo y es consciente de que estando en buena forma podrá ayudar en mayor medida a sus compañeros.