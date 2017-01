Onana y su amor por el Ajax

Foto: AjaxDaily

Si André Onana tiene ya su propia canción es por algo, y es que su amor por el Ajax es recíproco. El camerunés ha tenido una evolución envidiable en un periodo muy corto de tiempo, pues mientras que en la pasada temporada era el encargado de proteger la portería del Jong Ajax, ha cogido las riendas de la del primer equipo desde que su compañero Jasper Cillessen decidió poner rumbo a Barcelona. Desde ese mismo instante, Onana empezó a sorprender a todos con su altísimo nivel y sus paradas de infarto, demostrando que todo el mundo merece una oportunidad para probarse.

Marc Overmars no va a tener que hacer mucho esfuerzo para retener a Onana, pues el joven portero está más que seguro de qué es lo que quiere. "Si el Ajax quiere que me quede, voy a extender mi contrato". "Yo en realidad sólo me centro en el campeonato, pero estoy muy contento con el Ajax y con Ámsterdam. El tiempo es una mierda, pero no puedo quejarme de nada más. No hemos hablado todavía sobre extender el contrato, pero aún hay tiempo."

Onana no se olvidó de dar su opinión sobre el partido frente al Utrecht, donde consiguieron los tres puntos. "Fue un partido importante. Teníamos que ganar y lo hicimos. ¿Suerte? No, no lo creo. Sin embargo, estuvo muy reñido, así que acabamos muy contentos tras conseguir los tres puntos". Demostrando una vez más su calidad, el joven de 20 años mantuvo limpia la portería por novena vez en 16 partidos de Eredivisie.

"Acabar con la portería a cero se siente muy bien. No sólo para mí, sino para todo el equipo. Defendemos todos juntos. Y si tienes éxito como equipo de no encajar goles en contra, sólo tienes que meter uno".

Sangre fría

Si hay algo que nos sorprendió enormemente del partido contra el Utrecht, fue lo tranquilo que estaba Onana en medio del increíble ambiente del estadio, incluso cuando tenía que realizar alguna parada. "Me preparo igual para todos los partidos, ya sea en De Kuip o en Utrecht. El ambiente no me afecta. Me entreno duro durante toda la semana para dar el máximo el fin de semana. Y eso me va bien. En cada enfrentamiento aprendo algo, y además me siento con confianza, estoy en un buen momento".