Dijks se queda en el Ajax

Foto: The Sun

Con la salida inminente de Anwar El Ghazi, las dudas de qué decidirá hacer Lasse Schöne y la urgencia que tiene Marc Overmars de encontrar un refuerzo para el ataque ajacied, Mitchell Dijks ha hecho saltar todas las alarmas en las últimas horas, pues ha estado a un paso de fichar por el Norwich City y obligar al club a empezar una búsqueda intensiva por un defensor izquierdo. Aunque parezca extraño, ya que el mercado de fichajes acaba el 1 de febrero, el Ajax había estado de acuerdo en dejar ir a Dijks por 4 millones de euros, pero finalmente ha sido el propio jugador el que ha acabado rechazando amablemente la oferta al no estar completamente seguro de si aceptar o no.

El Ajax confirmó este mismo miércoles que se habían abierto las negociaciones con el Norwich City para una posible salida, pero tal y como ha asegurado Dick van Burik, Dijks no estaba muy convencido. "El entrenador nos contó una buena historia, pero finalmente Mitchell decidió no fichar por el Norwich City. La sensación debía de ser buena al cien por cien, y no lo era. Un club como el Norwich City no merece recibir el noventa por ciento de seguridad".

Todo este problema se ha desencadenado tras el, ahora habitual, lugar de Dijks en el banquillo. Al comienzo de la temporada, el defensor holandés fue titular, como ya lo era con De Boer, pero una serie de malos partidos llevó a Peter Bosz a buscar una solución a la mala racha de Dijks. Lo que nadie esperaba, o al menos nadie se atrevía a decir en voz alta, era que esa solución llevaba el nombre de Daley Sinkgraven. Nadie, ni el mismo jugador, estaban seguros del experimiento que Bosz había decidido probar, pero ya desde el primer partido Sinkgraven gustó, y mucho. Además, brilló, apuntaba, y apunta, maneras para ser un lateral izquierdo moderno e irrepetible, porque lo que tiene Daley no lo tiene nadie.

Aunque Dijks ha estado esperando pacientemente, decidió optar por la opción de un nuevo club tras ver que, al menos esta temporada, no iba a tener sitio. Sin embargo, y como ya se ha comentado antes, el espigado defensor del Ajax ha decido quedarse por el momento, y hoy mismo ha estado entrenando con normalidad con sus compañeros de equipo, centrándose de lleno en el partido que tienen el domingo contra el ADO. Eso sí, nada le ha quitado su imborrable sonrisa.