Jozefzoon con pie y medio fuera del PSV

Foto: Joep Leenen

El extremo de 25 años Florian Jozefzoon está muy cerca de hacer oficial su salida del equipo de Eindhoven. El jugador dejará Holanda para enrolarse en las filas del Brentford, que milita actualmente en la segunda división inglesa, la Championship. Las cifras del futuro traspaso son por ahora desconocidas, sin embargo; como ya se ha mencionado anteriormente, su marcha está al caer.

El jugador aún perteneciente a las filas del PSV, fichó por éstos en el año 2013 y durante esa misma temporada tuvo una presencia notable, partiendo casi siempre desde el banco. Sin embargo, el futuro no le depararía muchas alegrías. La temporada siguiente, el exjugador de la cantera del Ajax, sufrió una de las lesiones más graves que le puede suceder a un deportista, se rompió el ligamento cruzado y causó baja durante casi un año. Tras esta estremecedora lesión, no volvió a ser el mismo. Nada más volver de su calvario particular, anotó un gol, no obstante; esto tan sólo fue un espejismo puesto que los siguientes partidos los jugó sin confianza y con miedo. Esta falta de confianza hizo que fuera uno de los eternos suplentes del equipo, hasta a día de hoy.

Florian llegará al equipo del municipio de Hounslow (perteneciente a la ciudad de Londres) para empezar de cero. Están ubicados en la decimoquinta posición de la tabla y esperan completar una buena segunda vuelta para no tener que sufrir y poder seguir un año más en el segundo peldaño del fútbol profesional inglés. En este equipo, podrá volver a ser aquel explosivo extremo diestro que maravilló a los ojeadores de los dos equipos más laureados de los Países Bajos, Ajax y PSV. Su entorno considera que su marcha de Holanda será muy positiva para él ya que podrá recuperar la motivación perdida y todo el buen fútbol que perdió tras su dura lesión.