Giovanni van Bronckhorst: "Siento impotencia" I Foto: Web Oficial Feyenoord

Este jueves se ha disputado el encuentro de Copa KNVB que enfrentaba a Vitesse contra Feyenoord. El encuentro terminó en un sorprendente 2-0 a favor del equipo local, frente a un Feyenoord falto de actitud.

El Vitesse terminó imponiéndose en el Gelredome contando con el respaldo de su hinchada, que empujó y animó al equipo desde el principio hasta el final. Sin embargo, el Feyenoord, como campeón de la copa el año pasado, además de ser primero de liga, era el gran favorito de este encuentro. A pesar de ello, el conjunto de Henk Fraser supo aguantar con entereza la primera mitad y rematar con determinación en la segunda parte. Comenzó así una segunda mitad frenética del Vitesse. Sería su capitán, Kashia, quien les adelantaría en el marcador, y minutos más tarde Tighadouni remataría el partido y aseguraba la victoria para los suyos. El Feyenoord no supo reaccionar y el club de Arnhem consiguió clasificarse para las semifinales de copa.

Al final del encuentro, Giovanni van Bronckhorst declaraba descontento con la actuación del equipo: “No he visto lo que quería ver hoy del Feyenoord. No hemos estado en el partido y no estoy nada contento con el juego del equipo” - decía el holandés - “Hoy no hemos mostrado lo que venimos trabajando a lo largo de esta temporada. Siento impotencia”.

“Tuvimos menos fuerza que ellos y así no se puede ganar un partido”

El entrenador, frustrado, añadió: “Tuvimos menos fuerza que ellos y así no se puede ganar un partido”. También se hizo referencia a las ausencias de Vilhena y El Ahmadi, a lo que el neerlandés respondía: “Ya sabíamos que no contábamos con ellos, no hay excusa. Hoy no hemos jugado bien y ha sido decepcionante. No entiendo esta actitud cuando se está tan cerca del trofeo”.

Finalmente, van Bronckhorst concluyó con unas declaraciones con respecto al partido del domingo frente al NEC Nijmegen: “Tenemos que procesar esta derrota y demostrar lo que somos el domingo. Así es como lo superaremos y es lo que vamos a hacer.”