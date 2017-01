Feyenoord - NEC: 'Habemus' líder

Como cierre de esta vigésima fecha de la Eredivisie, el Feyenoord recibirá al NEC en su feudo, De Kuip. Los de Giovanni van Bronckhorst acabarán la jornada líderes en solitario pase lo que pase. De momento, le sacan cinco puntos al segundo clasificado (Ajax). Si el NEC quiere sacar algún punto de su visita a Holanda Meridional va a tener que dar el 200% sobre el césped de De Kuip.

Magnífico

Así ha sido el inicio de la temporada del Feyenoord: magnífico. Desde que un gol de Pröpper les arrebató la Johan Cruijff-schaal, todo les ha ido bien a los de Rotterdam. La última vez que perdieron en Eredivisie fue contra el Go Ahead Eagles en noviembre.

La semana pasada se enfrentaron al Willem II en De Kuip. Los de Erwin van de Looi dominaron el esférico durante gran parte del partido, pero Jens Toornstra separó a las partes con un gol en el minuto 32 del que el Willem II no pudo reponerse pese a un tiro en los últimos instantes que fue salvado milagrosamente por Brad Jones.

Esta temporada la tarea del Feyenoord es clara: ir tachando rivales hasta llegar al final de la campaña. Nadie parece poder vencer al Feyenoord, ni en su casa ni fuera de ella, pero el NEC Nijmegen tendrá este domingo una gran oportunidad para demostrar su valía frente al líder de la competición.

Este jueves jugaron KNVB Beker contra el Vitesse

El Vitesse terminó imponiéndose en el Gelredome contando con el respaldo de su hinchada, que empujó y animó al equipo desde el principio hasta el final. Al final del encuentro, Giovanni van Bronckhorst declaraba descontento con la actuación del equipo: “No he visto lo que quería ver hoy del Feyenoord. No hemos estado en el partido y no estoy nada contento con el juego del equipo”, decía el holandés. “Hoy no hemos mostrado lo que venimos trabajando a lo largo de esta temporada. Siento impotencia”.

Intento de robo de balón / Foto: vitesse.nl

El último partido del NEC Nijmegen como visitante se saldó con una ajustada victoria por un gol en el Koning Willem II Stadion. Los de Peter Hyballa se desplazaron hasta Tilburgo para medirse al Willem II en la decimoctava jornada de la Eredivisie, y se adelantaron gracias al tanto de Jay-Roy Grot.

Precedentes

Se han jugado un total de nueve partidos entre estos dos conjuntos, de los cuales seis han acabado en victoria del Feyenoord Rotterdam, dos en victoria del NEC Nijmegen, y uno en empate.

Últimos resultados

Feyenoord Rotterdam NEC Nijmegen Vitesse 2 - 0 Feyenoord NEC 2 - 0 Roda JC Feyenoord 1 - 0 Willem II Willem II 0 - 1 NEC Roda JC 0 - 2 Feyenoord Excelsior 2 - 2 NEC Feyenoord 3 - 1 Vitesse NEC 3 - 0 Den Haag Feyenoord 5 - 1 Den Haag Heracles 2 - 0 NEC

Pol van Boekel, el colegiado

El partido se disputará en De Kuip (en español: "la bañera" o "tina de baño"). Un estadio con capacidad para 51.577 espectadores. El colegiado designado para este encuentro será Pol van Boekel. Con 41 años y natural de Vierlingsbeek, Países Bajos.

Atentos a Nicolai Jørgensen, jugador del Feyenoord. El atacante danés está en un momento dulce de cara a puerta.

Uno de los jugadores más importantes del conjunto que mañana será visitante es Janio Bikel, que ha empezado la campaña en un gran estado de forma, y está pudiendo desarrollar su papel de creador de juego, moviéndose entre líneas a la perfección.

Posibles alineaciones

Ambos conjuntos llegan con todos sus jugadores disponibles a este partido.