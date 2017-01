Google Plus

Previa SC Heerenveen - FC Groningen: La lucha por algo más I Foto: Eredivisie

Mañana se disputarán los tres puntos SC Heerenveen, que contará con el apoyo de su hinchada como local, frente al FC Groningen, que precisa de estos puntos para intentar seguir disputando por un hueco en los puestos medios-altos de la tabla. Ambos clubes son ya veteranos en la primera holandesa e intentan hacerse paso entre los grandes, destacando actualmente algo más por encima el Heerenveen. FC Groningen se mantiene en el puesto diez de la tabla mientras que el conjunto local se encuentra en cuarta posición. La competición marcha congestionada en cuanto a puntos a excepción de los tres primeros (Feyenoord, PSV y Ajax), por lo que cada punto es vital para hacerse hueco entre los puestos más cercano al “podio”. Por tanto poco importan papeles favoritos o mejores plantillas entre estos equipos, y sí primará la regularidad y la pasión de los conjuntos para determinar quienes terminarán más arriba y quienes más abajo.

SC Heerenveen, la revelación

El equipo de Jurgen Streppel ha sido una de las sorpresas de esta temporada, con un equipo joven y lleno de ilusión, esperanza y mucha creatividad. Posee una plantilla con jugadores de gran calidad como Sam Larsson, Zeneli o un recién incorporado como posible joven promesa, el noruego Martin Ödegaard. El conjunto de la ciudad de Heerenveen no destaca como equipo compacto en defensa, sino más bien como un equipo agresivo y efectivo en ataque, siendo el tercer equipo más goleador de la liga Eredivisie.

Este equipo cuenta con auténticos puñales por banda como son los mencionados anteriormente, Larsson y Zeneli, que por izquierda y derecha respectivamente son fundamentales en el ataque del SC Heerenveen, que además cuenta con un nueve goleador, el iraní y también neerlandés Ghoochannejhad. Este feroz ataque será el arma principal de los de Streppel, que seguro hará uso de ella ante el Groningen, y que además cuenta con otra ventaja, con el jugador número doce, su afición en el Abe Lenstra Stadion.

Kobayashi celebrando un gol I Foto: Web Oficial Heerenveen

FC Groningen, contraposición entre irregularidad y resistencia

A pesar de no ser uno de los mejores equipos de la Eredivisie, el Groningen no ha pasado desapercibido y es un conjunto que en cualquier partido puede dar la sorpresa, además de ser correoso y presentar gran resistencia en alguno de sus partidos, como ya hemos visto en distintas jornadas como en la jornada 4, empatando como visitante al PSV Eindhoven, o contra pronóstico en la jornada 10 consiguiendo la victoria frente al AZ Alkmaar.

Sin embargo el equipo de Ernest Faber destaca por su irregularidad a lo largo de la temporada, que le ha llevado a encontrarse décimo en la clasificación, en una situación algo delicada. El club de Groninga no posee una plantilla muy aventajada en cuanto a calidad. Destacan jugadores como el mediocentro sueco Simon Tibbling, aunque juega generalmente cayendo en banda, o su delantero y máximo goleador del equipo, el holandés Mimoun Mahi, con ocho goles en su cuenta particular. El Groningen no es excesivamente eficaz arriba y tampoco se diferencia del resto en cuanto su defensa. Sin embargo, seguramente intente jugar la baza del contraataque frente a un Heerenveen con el que tendrá que actuar meticulosamente en cuanto a defensa e intentar ser efectivos en las ocasiones que se les presenten para intentar conseguir los tres puntos.

Faber da instrucciones a su lateral Hateboer I Foto: Web Oficial Groningen

En cuanto a pronóstico del desarrollo del partido, se puede deducir que será un partido algo trabado, con un Groningen más pendiente y recto en defensa y un Heerenveen más ofensivo, a la espera y con convencimiento de no conceder espacios atrás que puedan suponer un problema. Aunque no sea un encuentro de gran relevancia, será un partido interesante y muy disputado, que podría encaminar a cualquiera de los dos equipos en sus respectivos pasos por la competición hacia la lucha por algo más.

