Ajax - ADO: tú a Londres y yo a California

El próximo domingo el Amsterdam ArenA se pondrá sus mejores galas para recibir al ADO Den Haag. Ajax y ADO son equipos muy diferentes, uno lo tiene todo a favor y el otro todo en contra. No sólo vienen de sitios distintos, sino que además buscan objetivos muy diferentes. Mientras que uno quiere apretar aún más al líder de la Eredivisie, el otro quiere alejarse lo máximo posible de los peligrosos puestos de descenso. La incógnita está en saber quién saldrá invicto del encuentro, aunque los locales lo tienen todo mucho de cara para meterse en el bolsillo tres puntos más.

El Ajax llega con confianza a este partido tras haber ganado previamente a PEC Zwolle y Utrecht, pero no pueden salir relajados, pues en el fútbol nunca se sabe. Por el contrario, el ADO parece que no levanta cabeza, y además de sus problemas financieros, viene de perder contra Heerenveen y PEC, por lo que tendrán que darlo todo para conseguir los tres puestos que tanto necesitan.

Cada vez más cerca

El conjunto de Peter Bosz ha vuelto con fuerza del parón invernal, demostrando que a ellos no les afecta, sino que le da más ganas de ir a por el enemigo, el Feyenoord. El conjunto ajacied juega por primera vez en casa en este 2017, y presumiblemente el empuje de la afición les llevará a la esperada victoria. No pueden permitierse ni el más mínimo error, pues el PSV está cada vez más cerca, mientras que el líder, a pesar de entrar ahora en la racha de partidos más complicada, va viento en popa.

El Ajax es el claro favorito, pues de los 48 duelos que ha disputado en su historia contra el ADO, han salido por la puerta grande en 33 ocasiones. La victoria más reciente la vivimos en octubre, cuando se impusieron por 0-2 en el Kyocera Stadion, gracias a los goles de Bertrand Traoré y Davy Klaassen.

Probablemente, Justin Kluivert sea el que más ganas tenga de que llegue el día de mañana, pues con la marcha de El Ghazi y la participación de Traoré en la Copa de África, todas las miras apuntan a la titularidad del hijo de Patrick Kluivert. Otro que no puede esperar a que suene el pitido que indica el inicio del partido es Kasper Dolberg, porque tiene cada vez más hambre de gol. Sin embargo, no es algo que le preocupe. "Por supuesto que quiero marcar, por eso soy delantero, pero no es algo que me preocupe. El año pasado estuve un tiempo sin marcar con el Ajax A1, y cuando volví a marcar encadené una racha buena. Sé lo que tengo que hacer para volver a recuperar esa sensación".

El calvario sigue

La mala racha del ADO no cesa. Ocupa la 15ª posición de la tabla con tan solo 17 puntos, los mismos que Excelsior y PEC. Está siendo una temporada infernal para el equipo de Den Haag, pues más allá de los problemas financieros, los futbolísticos también son preocupantes, y es que no ganan un partido desde el 5 de noviembre, cuando se enfrentaron en casa ante el Willem II.

El principal objetivo del ADO será conseguir los tres puntos, o al menos empatar, para así tratar de salir del puesto tan peligroso en el que se encuentra. Mientras que un solo descuido puede ser fatal, la victoria sabría a gloria. No va a ser nada fácil tratar de parar a la delantera del Ajax, pero nada está dicho aún.

Zeljko Petrovic, entrenador del ADO, dio una rueda de prensa el pasado viernes 27 de enero. "Va a ser un partido difícil, pero como deportista siempre tienes que ir a por un buen resultado. De lo contrario, podríamos quedarnos en casa. En cada partido se tienen posibilidades. Tenemos que asegurarnos de jugar lo más compacto posible, así saldremos beneficiados. Es un estadio con 50.000 personas, lo que es todo un reto para nuestros jugadores, creo que todo el mundo se sabe que vamos a tener que trabajar duro".

Posibles onces iniciales