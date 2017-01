Victoria sobre la bocina

El segundo día de esta jornada número veinte se cerraba con un duelo entre dos equipos que compiten por objetivos totalmente opuestos. Mientras que los locales pelean por alejarse lo máximo posible de los puestos de descenso y lograr mantenerse una temporada más en la máxima categoría del fútbol holandés, el PSV intenta dar caza al Ajax y evitar descolgarse de la lucha por el título. Un título, que cada vez parece más lejano, poca gente en Eindhoven piensa que aún es posible revalidar el título.

Los locales, llegaban al partido frente a una de las potencias del fútbol neerlandés, habiendo encadenado dos derrotas seguidas. El pesimismo en la grada y en el terreno de juego, era patente. Por otro lado, los rojiblancos, afrontaban este partido con una actitud muy distinta, llegaban a tal importante choque tras haber ganado los dos últimos enfrentamientos ligueros, estaban confiados y pensaban que este partido sería un mero trámite, que apenas sufrirían. Sin embargo, el partido se desarrolló con una dinámica totalmente contraria a la prevista por ambos equipos.

Así fue el partido

El conjunto de Almelo salió concentradísimo desde que el colegiado Kevin Blom señaló el inicio del encuentro. Durante los diez primeros minutos dominaron el choque y tuvieron el control del esférico, no obstante; no lograron poner en serios apuros al arquero rival. A base de insistencia, forzaron un penalti en el minuto diez y el público local estallaba en júbilo. Se dieron con un canto en los dientes puesto que su referencia en ataque, Armenteros, erró la pena máxima e impidió a su equipo adelantarse en el marcador. La primera parte continuó y el PSV hizo valer su autoridad en el campo con feroces contragolpes que no se convirtieron en goles por muy poco, sin embargo; pese a estos peligrosos ataques, el primer tiempo acabó en empate a cero.

Pasados los quince minutos del descanso, el conjunto local mantuvo el cuero en sus botas la mayor parte del tiempo, no obstante; el PSV era el que tenía las ocasiones más claras. Tal era así, que cinco minutos después del inicio del segundo tiempo, Ramselaar recogió un balón que quedaba muerto en el área y fusiló al cancerbero rival. A los 25 minutos de que se abriera el marcador, Armenteros pudo enmendar su error anotando el gol del empate. El punta, voleó un centro de Kuwas al segundo palo a la perfección, inalcanzable para Zoet. La alegría no duraría mucho en el Polman Stadion dado que en el minuto 87, Propper disparó de fuera del área un balón rechazado por la zaga rival, que por fortuna para unos o desgracia para otros, golpeó en un defensa y terminó entrando.

Así quedan tras el partido

Los visitantes lograron llevarse un partido agónico en el que el Heracles sacó todo su orgullo y su corazón. El esfuerzo, esta vez no vio una recompensa inmediata, no obstante; si continúan luchando de esta manera, los resultados llegarán y su objetivo no será difícil de conseguir. Por ahora, se encuentran a tan sólo cuatro puntos del descenso, pero si siguen dejándose la piel en cada partido como han hecho hoy, no deberán preocuparse de ese calvario en las últimas jornadas.

Por otro lado, los de Cocu, continúan en la lucha por el campeonato y empatan a puntos con un Ajax que ha disputado un partido menos, al igual que el líder de la clasificación, el Feyenoord. Pese a no tener quizá muchas esperanzas para ganar el título de liga, esperan poder alcanzar al Ajax con el fin de aspirar de nuevo a jugar el torneo más prestigioso del mundo a nivel de clubes, la UEFA Champions League.