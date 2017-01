Promesa Holanda VAVEL: Pedro Chirivella | Foto: GA Eagles

Tras una votación en la que más de 200 lectores disteis vuestro voto, el valenciano Pedro Chirivella ha sido elegido como la séptima Promesa Holanda VAVEL. Desde la redacción de Holanda, queremos agradeceros a todos la masiva participación en la encuesta puesto que ha sido la vez en la que más lectores han votado. Pedro venció por tan sólo un 1% al hijo de Patrick Kluviert, Justin.

Pedro jugando para el Liverpool. Foto: Liverpool FC

Pedro juega de medocentro creador, aunque ha habido algunas ocasiones en las que sus técnicos han optado por retrasar su posición para que juegue de pivote. Pese a ser un jugador de mucho talento, si por algo destaca Chirivella es por ser un jugador que hace las cosas fáciles y toma buenas decisiones. Pide y busca el balón. Lo mima, si por el fuera, jamás lo soltaría. No se esconde, siempre la pide y hace jugar inteligentemente a sus compañeros. Maneja el esférico sin abusar del toque, control y pase, su principal virtud. Cuenta con la total confianza de Jürgen Klopp, actual entrenador del Liverpool, y éste cree que debe mejorar sus habilidades sin el balón pues piensa que con él ya lo tiene todo. Pese a ser un jugador de perfil ofensivo, eso no le priva a la hora de bregar e interceptar balones, es muy solidario en las ayudas defensivas.

Klopp elogiando al valenciano. Foto: FA

Llegó a Liverpool, la ciudad portuaria más importante de Inglaterra, procedente del Juvenil A del Valencia CF en un traspaso cifrado en 2,3 millones de euros. El primer año en el fútbol inglés, lo alternó jugando con el equipo juvenil y el equipo sub-23. Pasados dos años de su llegada a las Islas Británicas, en la temporada 2015/16 el jugador explotó todo su potencial y por fin pudo debutar con el primer equipo de la mano de Brendan Rodgers en un encuentro de UEFA Europa League disputado contra el Girondins de Burdeos. Pese a la destitución del norirlandés, siguió contando con la confianza del nuevo técnico, Jürgen Klopp, y pudo jugar cuatro partidos más con los Reds. El 10 de marzo de ese mismo año, renovó hasta 2021. Saben que es una de las mayores promesas del fútbol mundial y quieren que su estancia en Liverpool sea lo más larga posible.

Durante esta presente temporada, el cuerpo técnico encabezado por Klopp ha considerado oportuno ceder al joven jugador a un club europeo que le asegure todos los minutos posibles con el fin de que adquiera experiencia y tiempo de juego contra jugadores profesionales. Ese club no es otro que el GA Eagles. Pese a que éstos, se sitúan en la cola de la Eredivisie el conjunto de Deventer le asegura todos los minutos que en Liverpool no podría disputar. Su incorporación al club, ilusionó mucho a los aficionados y ya en su segundo partido anotó un gol, que a la postre valdría el empate. Además, en el club holandés, ha disputado 265 minutos de 270 posibles. No cabe duda de que su paso por la Eredivisie va a marcar un antes y un después en su carrera profesional.