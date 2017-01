El Ajax, a la carga por la liga

El Ajax vuelve a la carga por la liga. Los de Bosz llevan cuatro partidos seguidos ganando y esperan seguir la racha. En esta jornada número 20, el Ámsterdam Arena y su Ajax recibían al ADO Den Haag. Un partido desde el principio desnivelado debido al bajón del equipo de Željko Petrović respecto a un inicio de temporada en el que parecía que podían luchar por estar arriba.

Bas Nijhuis era el árbitro del encuentro y no tuvo exceso trabajo. La polémica no existió en el choque y lo único para lo que usó el silbato fue para conceder goles al Ajax. 3-0 en un partido sin discusión, atronadora victoria de los de Bosz que no dejaron al ADO disputar el partido en ningún momento.

Lluvia ajaccied

La primera parte comenzó con el Ajax volcado desde el inicio. Dolberg tuvo las primeras ocasiones del partido. Minuto tres de encuentro y apunto de hacer el 1-0. En 15 minutos ya se habían sacado tres córner favorables al Ajax. Pero es Ziyech, centrocampista, el que adelantaría al club local a pase de Dolberg. Minuto 11 y el Ajax se adelantaba por primera vez en el encuentro.

Younes, Schone y Dolberg continuaron probando suerte, el Ajax iba a un disparo cada cinco minutos, la posesión y el partido eran totalmente suyas. Viergever daría al palo en el minuto 33 y en el 34 de libre directo, Schone pondría el 2-0. Partido acabado, muy difícil para el ADO remontar un encuentro en el que en media hora no había conseguido disparar a puerta.

La segunda mitad fue el despertar del ADO, lograron realizar siete tiros a portería, frente a 22 del Ajax, todo un baño que se consagraría con el gol de Dolberg. Pero antes de eso, Ruben Schaken tuvo dos grandes oportunidades en el 50´y 51´. Dos goles que se escaparon y le volvieron a dar la alternativa al Ajax. Ya en el 52´, la contra tras la oportunidad de los de Petrovic acabó con un disparo al palo del Dolberg. El delantero danés estaba gafado.

Siguió intentándolo el delantero centro ajaccied, acompañado de disparos lejanos de Ziyech. Pero no es hasta el 76´ cuando Kasper Dolberg asistido por Klaassen desde el córner izquierdo le pone un balón medido. 3-0 y finiquitado el partido.

No hubo más opciones para el ADO que se fue a casa con un 3-0. El Ajax continúa así la persecución del Feyenoord, aunque los de Van Bronckhorst no parece que vayan a fallar. Posesión, facilidad para crear oportunidades, velocidad en las combinaciones, acierto de cara al gol, el Ajax hizo un partido perfecto. Mientars el ADO, no tuvo puntos fuertes, multitud de faltas les penalizaron, haciendo llegar el gol de Schone y las pobres combinaciones que intentaban no pasaban del centro del campo.

El Ajax es segundo con 46 puntos, a cinco del Feyenoord que no falló en su partido contra el NEC Nijmegen (4-0). El Ajax debe seguir sumando y no puede fallar. El Roda es su próximo encuentro y se enfrentará al Feyenoord en la jornada 28 en el Ámsterdam Arena. Además de eso, aún le falta por enfrentar al AZ Alkmaar y al PSV, este último en el Phillips Stadion.

Por su parte, el ADO Den Haag tiene la liga muy complicada, no está en descenso, pero si empatado con el que lo abre, el PEC Zwolle, a 17 puntos. Una racha de tres derrotas consecutivas hace que los aficionados no tengan confianza en no caer en el pozo. Además, Feyenoord y PSV aún esperan para enfrentarse al combinado de Petrovic, aunque eambos choques serán en el Kyocera Stadion.