Van Bronckhorst: "Somos los líderes y tenemos que ganarlo todo"

El Feyenoord recibía al NEC Nijmegen en De Kuip. Pese a ser un partido donde el triunfo local parece asequible, se antoja importante tras la eliminación de la KNVB Beker ante el Vitesse. Por ello, no querían prolongar esas malas sensaciones y una derrota podía detonar una crisis en el club de Róterdam. "Fue una decepción para todos, tanto para los aficionados como para el club, la eliminación del jueves", el míster tulipán es consciente de la exigencia de su equipo. Además, el técnico añadío lo siguiente: "Nosotros somos el líder y debemos ganarlo todo", asentaba Gio.

Continuando con este tema, el entrenador del líder de la Eredivisie destacó: "Nosotros sabíamos que íbamos a jugar contra un oponente muy compacto. Sin embargo, hemos hecho un excelente esfuerzo para llevarnos los tres puntos y seguir peleando por nuestros objetivos. Con mucha paciencia se ha logrado anotar el primer gol, tras el 2-0, se quedó el resultado corto al marcharnos al descanso y eso es muy importante", comentó el preparador neerlandés. Por último, en cuanto al partido, Gio hizo hincapié en los logros que hacen cada semana sus pupilos: "Cuando se ven los resultados que usted piensa que fue fácil, pero ganar de esta forma y muchas jornadas es a base de esfuerzo y trabajo", manifestaba Van Bronckhorst.

No obstante, el protagonismo de las declaraciones de Gio fue sobre Elia, que tuvo que ser sustituido por molestias en el tendón de la corva. "El jugador evoluciona bien. Se le notaba en el campo que no andaba correctamente y decidimos sustituirlo por precaución", dice Van Bronckhorst. "Ahora mismo no se bara que haya daño importante, así que estamos más tranquilos", explicó el exjugador del FC Barcelona. El conjunto rojiblanco continúa líder de la Eredivisie con el colchón de cinco puntos sobre el segundo, el Ajax. En este 2017, tras el parón invernal, ninguno de los tres de arriba (Feyenoord, Ajax y PSV), no han levantado el pie del acelerador y han ganado todos sus partidos de la competición regular.