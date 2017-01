David Neres será ajacied. Foto: Ajax

David Neres, jugador del Sao Paulo por poco tiempo, firmará un contrato de 4,5 años con el Ajax, según fuentes cercanas al club. La agencia de representación de jugadores "Forza Sports Group" ha confirmado un acuerdo inminente entre clubes y el jugador nacido en Sao Paulo. Destaca que lo único que falta son los detalles burocráticos y completar el habitual papeleo, que está tardando más de lo previsto, debido a las diferencias de tiempo con Brasil y Ecuador, donde David se encuentra actualmente con su selección en el campeonato Sudamericano sub-20.

Por otro lado, los medios brasileños ya dan por hecho el acuerdo sobre el delantero de Sao Paulo, conocido popularmente en su tierra natal, como el "nuevo Neymar". Pese a que las negociaciones parecen cerradas, actualmente todo es un pacto verbal y hasta que no esté todo firmado, la promesa de 19 años no podrá lucir la elástica del Ámsterdam-Arena. Su grupo de representación ha manifestado lo siguiente: "Todos los documentos se pueden llevar a cabo este mismo martes a las 15:00 horas y esperamos finalizar el acuerdo alrededor de las 20:00 ó 21:00 horas", explicaron desde Forza Sports Group. El Ajax pagará una cifra aproximada a los 15 millones de euros a Sao Paulo, que además, gozará de un veinte por ciento de los derechos de transferencia de posesión sobre Neres para ua futura venta. Si el acuerdo se produce finalmente, Peter Bosz finalmente tiene su refuerzo preferido para la zona de ataque, donde el capitán Davy Klaassen, el pasado domingo manifestó de manera urgente la necesidad de firmar a un jugador de estas características para luchar por el título de la Eredivisie. No obstante, no podrán contar con el futbolista hasta a mediados de Febrero, ya que la participación de Neres en el campeonato Sudamericano retrasaría su aparición.

En Ámsterdam llevan negociando durante todo el mes de Enero y siempre han reconocido que Neres es caro, pero también que daría un gran salto de calidad. El director Marc Overmars goza de presupuesto más que suficiente para acometer este fichaje,, ya que las ventas en este mercado invernal de Riechedly Bazoer, Nemanja Gudelj, Francesco Antonucci y Anwar El Ghazi, han proporcionado al club unos beneficios de más de 30 millones de euros. En definitiva, no se tardará en hacer oficial el fichaje de Neres por el Ajax y está llamado a ser una de esas "joyas" que siempre suelen romper en Holanda.

Así juega David Neres: