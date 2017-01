El triste adiós de El Ghazi

Foto: ad

Anwar El Ghazi, delantero holandés de veintiún años de edad, ha decidido dejar Holanda por Francia, irse del Ajax para aterrizar en las filas del Lille. Su adiós es triste porque su historia en el Ajax parece incompleta, ha sido un constante querer y no poder, una lucha por la titularidad, por demostrar que su talento no es cosa de partidos puntuales. Desde su debut en 2014, se ha ido ganando el corazón de los fans, y sus lágrimas al perder el título el año pasado no eran más que una demostración de que lo suyo era amor verdadero. Aunque, no todas las historias de amor duran para siempre, y aunque El Ghazi va a seguir enamorado toda la vida, hay veces que es imposible volver.

Cuando Frank de Boer tenía las riendas del equipo, El Ghazi era importante, por aquel entonces contaba. En numerosas ocasiones pudimos verle en el ataque junto a Milik y Fischer. Hacía maravillas. Y ahora también las hace, pero Peter Bosz estaba seguro desde un principio de preferir a Traoré antes que a Anwar. En el momento más alto de tensión, allá por noviembre, la presión y el estrés se encargaron de hacer mella en el joven delantero, y acabó siendo relegado al Ajax A1 durante un mes tras una pelea con Bosz. Puede que fuese en ese momento, quizás en ese mismo instante Anwar supo que no iba a durar, que su historia en Ámsterdam se estaba acabando. Quizás todos nosotros también lo sabíamos, lo pensamos o nos lo imaginamos.

El Ghazi ha firmado un contrato con el Lille hasta verano de 2021, por una cantidad que ronda los siete u ocho millones de euros. Puede que esto sea bueno para él y le ayude en su proyección, dejando su mejor versión al descubierto. El Lille confía en él y El Ghazi quiere devolvérles la confianza a través de buenas actuaciones: "Tengo un mensaje para los aficionados y es que voy a dar el 100% para hacerlo lo mejor posible".