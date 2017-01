Peterson, primer y último fichaje del Heracles

Foto: @HeraclesAlmelo

Kristoffer Peterson ya es nuevo jugador del Heracles Almelo. El joven delantero sueco de 22 años firma con la entidad del Polman Stadion dos temporadas y media por 500 mil euros. Se convierte así en el primer y último fichaje invernal del Heracles de Jhon Stegeman.

En el Utrecht de Erik ten Hag partía como extremo izquierdo, pero en el Heracles jugará de delantero centro junto a Armenteros (nueve goles en 16 partidos) debido, por un lado, a la lesión muscular en el muslo de Brahim Darri (tres goles en 20 partidos) y después de que Daryl Van Mieghem, su recambio, no haya convencido al entrenador Stegeman (18 partidos y tres goles), marchándose así al De Graafschap.

Es en este punto cuando entra en escena Peterson, el ex delantero del Utrecht llevaba tres goles en 14 partidos. Llegó al conjunto dirigido ahora mismo por Erik ten Hag en verano de 2014 procedente del Liverpool, donde consiguió acumular 20 partidos y dos goles. La temporada pasada militó en el Roda como cedido y ahora pasa del Utrecht al Heracles.

Cabe destacar que en el último partido que disputó como jugador del Utrecht fue señalado como culpable de la derrota ante el Cambuur en cuartos de final el pasado miércoles tras fallar un penalti decisivo, siendo así el Utrecht eliminado de la KNVB.

Nico Jan-Hoogma, directordeportivo del Heracles, señala que ven a Peterson como “un refuerzo directo muy versátil”. Además señaló que “si no ocurren cosas extrañas debutará ante el PSV”. El Heracles refuerza su delantera. Al lado de Armenteros se encontrará Peterson que buscará hacerse un hueco en el once inicial y elevar la posición del equipo de Stegeman en la Eredivisie. El año pasado se clasificaron para disputar la previa de la Europa League, peor parece que esta campaña no será igual, son undécimos con 21 puntos y no deben descuidarse.