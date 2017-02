Resumen de la Jornada 20 de la Eredivisie: Feyenoord, Ajax y PSV continúan consolidándose  a pasos firmes

Lasse Schone celebrando la victoria con sus compañeros (Fotografía: Ajax)

Tras la jornada 20 del campeonato, la Eridivisie está de infarto y la lucha para definir al nuevo rey del fútbol holandés está más intrigante. Feyenoord goleó por 4-0 a NEC Nijmegen, Ajax tampoco pasó desapercibido y se impuso por 3-0 a ADO Den Haag y PSV ganó 2-1 en condición de visitante ante Heracles. Los tres candidatos serios hacia el título siguen consolidándose a pasos firmes y se mantienen en puesto de clasificación para la próxima Liga de Campeones de la UEFA. AZ Alkmaar cayó de visitante por 2-1 ante Vitesse, marcha quinto con 32 puntos y sus opciones para disputar competición europea continúan intactas. Mientras que Groningen empató sin goles ante Heerenveen y tuvo un encuentro para el olvido.

Willem II 3-2 Sparta Rotterdam

Los tricolores disputaron un encuentro muy electrizante ante los señores del castillo, Willem II buscaba adjudicarse los tres puntos para evitar complicaciones a mediano plazo con la zona descenso. El conjunto local marcha undécimo en la clasificación con 22 puntos, mientras que Sparta Rotterdam tiene serios problemas colectivos y es muy irregular tras cuatro derrotas consecutivas en las últimas cinco jornadas. Los autores de los goles fueron Fran Sol, Zakaria El Azouzzi, Darry Lachman, Thomas Verhaar y Tom Haye.

Go Ahead Eagles 0-1 Utrecht

El FC Utrecht anhelaba reencontrarse con la victoria tras el traspié en tanda de penaltis ante SC Cambuur por la Copa de Holanda y se mantiene en puestos de clasificación europea. Marcha sexta, se reencontró con la victoria y sumó 31 puntos. El autor de aquel solitario gol fue Xandro Schenk en propia meta. Mientras Go Ahead Eagles atraviesa una seria crisis de resultados, apenas empató dos de sus últimos cinco encuentros y sus opciones para permanecer en la máxima categoría del fútbol holandés son escasas.

Heracles 1-2 PSV

Los granjeros siguen al acecho y continúan consolidándose como serio candidato hacia el título. PSV sumó su tercera victoria en las últimas cinco jornadas de la Eredivisie y marcha tercero en puesto de repechaje para la próxima Liga de Campeones de la UEFA. Mientras que el Heracles se encuentra a 12 puntos de diferencia del Heerenveen y apenas ganó un partido. Los anotadores del encuentro fueron Bart Ramselaar , Samuel Armenteros y Davy Propper.

Roda JC 4-0 Excelsior

El "orgullo del sur" marcha penúltimo en la Eredivisie, en su afán por luchar su permanencia en la máxima categoría del fútbol holandés estaba obligado a sumar en casa ante Excelsior, lo goleó categóricamente por 4-0 y sus opciones están intactas. Mientras que los "rojinegros" están a un punto de ingresar a las puestos de repesca por el descenso y la tempranera expulsión de Jurgen Mattheij.

Heerenveen 0-0 Groningen

El encuentro fue muy discreto para ambos conjuntos, tampoco supieron capitalizar algunas ocasiones. El "Orgullo de Frisia" y el FC Groningen empataron en una jornada para el olvido, los visitantes continúan en carrera hacia la zona de competición europea mientras que Heerenveen se mantiene en el cuarto lugar de clasificación con 33 puntos.

Ajax 3-0 ADO Den Haag

Los hijos de los dioses se mantienen al acecho por el título, continúan consolidándose como serios candidatos y fueron contundentes en casa ante ADO Den Haag. Los autores de la goleada fueron Hakim Ziyech, Lasse Schone y Kasper Dolberg. Mientras que la cigüeña atraviesa una seria crisis de resultados, apenas ganó uno de sus últimos cinco encuentros y sus opciones de permanencia son muy complejas.

Vitesse 2-1 AZ Alkmaar

Los granjeros de queso tuvieron una jornada para el olvido y sumó su segunda derrota en las últimas cinco jornadas de la Eredivisie. Mientras que los negros y amarillos aprovecharon una oportunidad clave en casa para afianzarse, ambos se encuentran en zona de clasificación para competiciones europeas de cara a la próxima temporada. Los autores de los goles fueron Lewis Baker, Nathan Allan de Souza y Guram Kashia en propia meta.

PEC Zwolle 1-2 FC Twente

Los "dedos azules" están en peligro tras su irregularidad colectiva apenas ganó uno de sus últimos cinco encuentros en la máxima categoría del fútbol holandés. Mientras que los “Tukkers” fueron astutos, golpearon en los momentos claves y se ilusionan con por disputar alguna competición europea para la próxima temporada. Aunque FC Twente se adjudico la victoria, después del minuto 49 tuvo que afrontarlo con un hombre menos por la tardía expulsión de Bersant Celina. Los anotadores del encuentro fueron Dylan Seys, Queensy Mening y Ousama Assaidi.

Feyenoord 4-0 NEC Nijmegen

El líder anhelaba seguir avanzado a pasos firmes y consolidarse como serio candidato hacia el título. Los industriales golearon categóricamente por 4-0 a NEC Nijmegen en casa y aprovecharon una oportunidad clave de cara a momentos decisivos en la Eredivisie. Feyenoord está imparable y está atravesando su mejor momento futbolístico de la presente temporada. Mientras que NEC Nijmegen se encuentra a cinco puntos de ingresar a la zona de competición europea y sus opciones están intactas. Los artífices del festival goleador fueron Steven Berghuis, Eljero Elia y Nicolai Jorgensen con un doblete.

La vigesimoprimera jornada se disputará entre el viernes 3 y domingo 5 de febrero, tendrá cinco encuentros muy intrigantes :

- ADO Den Haag vs. Vitesse

- AZ Alkmaar vs. PSV

- Roda JC vs. Ajax

- FC Twente vs. Feyenoord

- FC Utrecht vs. Heerenveen

Clasificación actual de la Eredivisie

Clasificación actual (Foto: Eredivisie)