Previa Roda JC - Ajax: la lucha sigue

El próximo domingo podremos disfrutar del partido que enfrentará a dos equipos bastante diferentes, Roda y Ajax. Los de la ciudad de Kerkrade no están pasando por un buen momento, pues están en puestos de descenso, por lo que lucharán con todas sus fuerzas para defender su portería y conseguir esos preciados tres puntos, necesarios para poder respirar un poco.

El Ajax sigue con un único y claro objetivo, tratar de acortar los cinco puntos que le separan del invicto líder, el Feyenoord, que se enfrentará mañana al Twente, octavo clasificado.

Para ganar hay que sufrir

El Roda viene con mentalidad positiva, pues a pesar de saber que el rival que tendrán delante no es ni mucho menos fácil, vienen de haber ganado 4-0 al Excelsior. De hecho, Van Leer ha estado en el equipo ideal de la pasada jornada de Eredivisie. Yannis Anastasiou, entrenador del Roda, habló muy claramente sobre cómo enfocar el partido en la rueda de prensa previa al partido.

"Con tres victorias tras el parón invernal, el Ajax está en un excelente estado. Es un equipo de fútbol muy reconocible, capaz de subir la presión en cuanto la pierden. Con jugadores como Lasse Schöne y Hakim Ziyech pueden ser mortales en situaciones normales.

El próximo domingo no tenemos nada que perder. Eso no quiere decir que no vayamos a hacer todo lo posible para hacer un buen partido. En el fútbol todo es posible y es por eso que siempre voy a por la victoria. Si estamos totalmente centrados e implacables contra el otro equipo, estoy convencido de que podemos derrotar a cualquier oponente de los Países Bajos".

Como máquinas de matar

Tras la noticia del fichaje de David Neres, el Ajax llega al partido con la moral por las nubes. Después de haber ganado al ADO la pasada jornada, los de Peter Bosz están haciendo lo necesario para poner presión sobre el Feyenoord. La jugada es siempre la misma, sólo vale ganar. Aunque, si quieren dar el Jaque Mate, no queda otra que esperar a que los de Rotterdam fallen para coger el liderato que tanto ansían.

Aunque la presión está sobre ellos, son perfectamente conscientes de que son muy superiores al rival que tendrán delante. Jugadores como Kasper Dolberg, ya reencontrado con el gol, Lasse Schöne o Hakim Ziyech serán de lo más peligroso para la defensa del Roda. La duda está en si Bertrand Traoré, que acaba de llegar de la Copa de África, recuperará su lugar y será titular, o si el jovencísimo Justin Kluivert volverá a tener una oportunidad. Aunque quizás Bosz de la sorpresa y decida poner al ya recuperado Vaclav Cerny, con el fin de darle cuerda y minutos.

El nombre que probablemente haya sorprendido más de la lista de convocados es el de Carel Eiting, centrocampista de 18 años que divide su tiempo entre el Ajax O19 y el Jong Ajax. Eiting ha sido toda la vida del Ajax, es uno de los diamantes que se han ido forjando poco a poco en De Toekomst, y ya está empezando a llamar a la puerta del primer equipo. Hace unas semanas, Kasper Dolberg ya comentó que estaba seguro de que Carel iba a ser el siguiente en "explotar", pues tiene una técina y un control del balón impresionantes. Incluso si no "explota" aún, Dolberg tiene razón, pues Eiting hace pura magia. Ya sabe lo que es ser capitán, y cuando marca lo hace con golazos, y sabe perfectamente que está en casa. No se puede dar nada por sentado, pero ya que ha sido convocado, todo apunta a que mañana Bosz le dará unos minutos. Veremos qué es capaz de hacer, pero en tan solo un par de minutos es capaz de dejar marca.

Posibles onces iniciales