Puro espectáculo

El PSV Eindhoven logró anoche golear a domicilio al actual sexto clasificado de la Eredivisie por 2-4. El conjunto entrenado por Cocu, disputó un soberbio partido en el que fueron superiores durante los 90 minutos disputados. De hecho, superaron a sus rivales en todos los apartados ofensivos, no cabe duda de que hicieron un auténtico partidazo.

Así fue el choque...

Sonó el silbato del colegiado y el cuero empezó a rodar en el AFAS Stadion. Rápidamente, el conjunto visitante se hizo con el dominio del esférico y el asedio a la portería del internacional holandés Tim Krul, dio inicio. Aún no se habían cumplido los primeros quince minutos del tiempo reglamentario cuándo Willems, tras una gran internada por la banda izquierda, se metió hasta la cocina e inauguró el marcador. Tres minutos después, Willems siguió el mismo patrón empleado en el primer gol. Gran internada del lateral y soberbio disparo raso desde fuera del área, inalcanzable para el cancerbero rival. Minuto 16 y ya ganaban 0-2. El AZ, no estaba por la labor de ser humillados en su propia casa, es por ello que tan sólo un minuto después de encajar el segundo gol, Friday remató en el área chica un balón raso enviado por Jahanbakhsh. El conjunto de Eindhoven, tras este gol comenzó a buscar el tercero, no querían permitir que sus rivales volvieran a meterse en el encuentro. Casi media hora después de este carrusel de goles, el uruguayo Pereiro logró anotar el 1-3. El exvalencianista Andrés Guardado botó una falta lejana al segundo palo, ésta fue rematada por Luuk de Jong, que en vez de rematar a puerta, la dejó muerta en el área pequeña para que el charrúa fusilara la meta rival. Poco después, concluyó el primer tiempo.

Quince minutos después, ambos equipos volvieron a saltar al terreno de juego. No hubo apenas acciones claras por parte de ningún equipo. El AZ, aumentó la intensidad de su presión. La dureza de su juego, provocó la expulsión de Wuytens por doble amarilla, sin duda, un duro mazazo para los locales. El PSV aprovechó casi de inmediato el ser uno más y, tras nueve minutos en superioridad, el pequeño de los hermanos De Jong logró hacer el cuarto y sellar la victoria rojiblanca. Salió a la contra el equipo de Cocu y, tras abrirla a banda, Marco van Ginkel, desde el lateral, encontró al punta, que remató a bocajarro. Con el partido ya cerrado, Friday anotó el segundo gol de los locales y puso el segundo en su cuenta particular. Tras aprovechar el fallo del lateral derecho rival, el delantero nigeriano le robó la cartera y, tras internarse en el área por el lateral, definió de manera exquisita al palo corto de Zoet. No obstante, ya era demasiado tarde, no habían podido reaccionar a tiempo y los tres puntos se marchaban a la ciudad de Eindhoven.

Tras el partido...

Tras haber finalizado este precioso choque que sin duda será el partidazo de la jornada, el PSV Eindhoven continúa manteniendo su tercer puesto y mete presión al Ajax, con el que se mantiene empatado a puntos tras haber jugado un partido más. Los de Amsterdam, juegan frente al penúltimo clasificado de la liga y lo lógico sería una victoria por parte del segundo clasificado, sin embargo; esto es fútbol, no hay rival pequeño. De momento, siguen intentando dar caza y metiendo presión a los Amsterdammers, que frente a la Roda se verán obligados a ganar.

Peleando por otros objetivos, está el AZ. Los de Alkmaar se mantienen sextos a falta de que el Utrecht dispute su partido frente al cuarto clasificado, el Heerenveen. Los de Van den Brom, tienen como objetivo prioritario estar en los playoff para la UEL, no obstante; tienen a Utrecht y Twente muy cerca y cualquier traspié podría ser mortal.