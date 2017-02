Bunjaki, nuevo refuerzo del Twente

Google Plus

Foto: @fctwente

Enis Bunjaki, delantero de 19 años, llega al Twente procedente del Eintracht de Frankfurt alemán. Un fichaje que llega libre en el último día de mercado y que tiene contrato hasta el 30 de junio de este 2017. De esta manera, el Twente de Rene Hake refuerza la delantera de cara a esta segunda parte de la temporada.

Bunjaki, con doble nacionalidad: alemán y kosovar. 19 años de polivalencia y velocidad. Delantero centro, extremo izquierdo o mediapunta, son las posiciones en las que se puede desempeñar. Su primer equipo fue el Kricker Jugend alemán, pasando a formar parte de las categorías inferiores del Frankfurt en 2011, club donde estaría hasta este invierno de 2017, sin llegar a debutar con el primer equipo, fichando así por el Twente, escuadra donde seguro cuenta con más minutos.

"Es bueno que le tengamos aquí, es un joven talento para la delantera", explicó el director técnico Jan Van Halst. También añadió: “Bunjaki es un multi-posición en la delanteras y en el FC Twente tiene la oportunidad de demostrar lo que es capaz de hacer. Estamos seguros de que esto va a tener éxito".

"Este movimiento me hace sentir muy bien", dice Bunjaki. "FC Twente es un club hermoso y grande. Los jugadores jóvenes con talento tienen aquí la oportunidad de crecer. Lo sé porque yo sigo bastante la Eredivisie. Jugadores como Ola John, Eljero Elia y Luuk de Jong se cultivan aquí. Luc Castaignos (ex compañero en el Eintracht Frankfurt) me ha contado sobre el club y dijo que este es un buen paso para mí. Soy un jugador técnicamente cualificado que trabaja duro y le gusta tener el balón. Voy a hacer todo lo posible para hacer que mi contribución sea buena para el rendimiento del equipo".

Bunjakin ya debutó con el Twente, entró en el minuto 85, sustituyendo a Dylan Seys, en el choque de este fin de semana ante el Feyenoord en el estadio De Grolsch Veste(0-2).