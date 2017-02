Ajax - Juventus: pura dinaminta

Google Plus

Carel Eiting, capitán del Ajax. Foto: Ajax

Aunque a menudo olvidada, la UEFA Youth League es una de las competiciones que mejor te permite observar a esos pequeños diamantes en bruto que los equipos suelen mantener en secreto hasta el momento indicado. En De Toekomst habrá un ambientazo de lujo el martes para ver el partidazo de la jornada, Ajax contra Juventus. Los holandeses han ganado todos sus partidos, mientras que los italianos han estado más irregulares, ganando tres duelos y perdiendo otros tres. No obstante, los números y las estadísticas se dejan a un lado cuando el balón empieza a rodar.

Los chicos de Aron Winter tendrán que sacar su mejor artillería con el objetivo de pasar de ronda. Presumiblemente, Kaj Sierhuis será una vez más el jugador más peligroso del ataque ajacied, pues ya nos tiene acostumbrados a su gran relación con el gol, habiendo conseguido ya cinco en lo que va de torneo.

Aunque los de Fabio Grosso no están en su momento más dulce, nadie duda de la calidad de la selección de jóvenes que viajarán a Ámsterdam dispuestos a destronar al, a priori, más fuerte. Al fin y al cabo, el fútbol se basa en esfuerzo y trabajo en equipo, y por mucho que tu rival pueda parecer mejor o más fuerte, jamás hay que dar nada por sentado, porque días malos los tiene cualquiera, incluso el Ajax.

Mi capitán

Sin duda alguna, una de las voces a las que más vale la pena escuchar es la de Carel Eiting, capitán del conjunto local. Como anécdota, Carel estuvo el domingo en el banquillo frente al Roda, y el martes volverá a De Toekomst. Como ya ha dicho el centrocampista a la televisión del Ajax, es un gran contraste, pero no por ello menos divertido. "Es algo más, pero tengo muchas ganas de este partido. Es contra la Juventus, por lo que todo el mundo está involucrado. Es importante para nosotros y para el equipo jugar este partido". Además, Eiting no ve este partido como algo de mínima importancia tras haber sido convocado con el primer equipo. "Aquí puedo aprender también, no tengo ningún problema con esto".

El Ajax es visto como el gran favorito, pero Carel sabe que nada está escrito y contendrá a sus compañeros frente a los italianos. "No digo que pase siempre, pero se puede tener un mal día o un buen oponente. Debemos asegurarnos de que nosotros mismos somos buenos. Es hundirse o nadar".

El entrenador de los juveniles, Aron Winter, también ha dado su opinión respecto al partido. "Que juguemos contra la Juve es fantástico. Es un club con una gran trayectoria. Para nosotros, es bueno tener un partido como este ahora mismo para saber dónde estamos realmente". Winter tiene un pasado en Italia como jugador, por lo que este partido es muy especial para él. Para los chicos, este es un partido muy especial porque la Juventus tiene un gran nombre. Es un club que hace un llamamiento a la imaginación.

Winter sabe de primera mano que no es nada fácil jugar contra los italianos. "Sus partidos siempre son difíciles de jugar. Los italianos regalan pocos espacios y son maestros en la defensa. A partir de esto van a intentar hacernos daño, pero debemos evitarlo".

Emoción a flor de piel

En la Juventus están todos más que emocionados, pues nunca habían llegado tan lejos en este torneo. Por este motivo, Fabio Grosso ha denominado ha este partido como uno histórico. Además, ha hablado muy bien de unos de sus jugadores, Mehdi Leris, quien ha hecho hincapié en la calidad del grupo.

"Estamos muy unidos, nunca hemos tenido ninguna pelea, daríamos todo por los demás. Cuando llegué a la Juventus el verano pasado, para mí fue como un sueño hecho realidad, llevar esta camiseta es algo que me imaginaba desde niño. Fabio Grosso es un maravilloso entrenador, da muy buenos consejos. Cuando marqué mi primer gol con la Juve, contra Avellino, sentí una gran emoción, y se lo dediqué a mi familia y a mis compañeros".

Posibles onces iniciales

