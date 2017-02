Resumen de la Jornada 21 de la Eredivisie: Feyenoord, Ajax y PSV dejaron nuevas certezas en la carrera hacía el título

Andreas Ludwing celebrando el gol del triunfo ante FC Twente (Fotografía: Feyenoord)

Tras la jornada 21 del campeonato, la Eredivisie está más emocionante y la lucha por determinar al nuevo rey holandés genera mayor intriga. Feyenoord ganó 2-0 en condición de visitante ante FC Twente, PSV tampoco desaprovechó la magnífica oportunidad para seguir avanzado a pasos firmes y se impuso por 4-2 en su visita ante AZ Almaark y Ajax ganó 2-0 ante Roda JC en condición de visitante. Los tres candidatos serios siguen consolidándose con nuevas certezas y se mantienen en puestos de clasificación para la próxima Liga de Campeones de la UEFA. Willem II perdió 3-1 ante Heracles en condición de local, marcha decimosegundo con 22 puntos y a cinco de diferencia de complicarse con el fantasma del descenso. Mientras que NEC Nijmegen cayó por 2-1 en condición de local ante Go Ahead Eagles, sus aspiraciones para disputar alguna competición europea están intactas y tendrá que sobreponerse para evitar complicaciones a mediano plazo.

Ado Den Haag 0-2 Vitesse

Ado Den Haag tuvo un encuentro para el olvido en condición de local, Vitesse lo sorprendió en el primer tiempo e ingresó al repechaje por la permanencia en la Eredivisie. Los autores de la sorpresiva derrota fueron Adnane Tighadouini y Ricky van Wolfswinkel. Mientras los negros y amarillos se encuentran en zona de clasificación europea y se ilusionan de cara a la próxima temporada.

NEC Nijmegen 1-2 Go Ahead Eagles

Las águilas aprovecharon al máximo una oportunidad directa para tomarse un breve respiro tras la seria crisis de resultados que afrontan en la máxima categoría del fútbol Holandés y se encuentran últimos en la clasificación con 16 puntos. Mientras que NEC Nijmegen sumó su segunda derrota consecutiva y dejó muchas dudas, puesto que sus opciones para ingresar a los puestos de clasificación son muy reducidos. Además terminó con 10 hombres tras la expulsión de Jarchinio Antonia. Los anotadores en este emocionante encuentro fueron Elvis Manu, Jarchinio Antonia y Jay Roy Grot.

Willem II 1-3 Heracles

Los tricolores iniciaron ganado y no aprovecharon una oportunidad crucial en casa, Willem II anhelaba ratificar el buen trabajo que hizo en la jornada pasada y regalarle a sus fanáticos una nueva alegría. Mientras que Heracles corrigió pequeños detalles en el complemento, fue muy eficaz en definición y jugó por 45 minutos con 10 hombres tras la expulsión de Bram Castro. Los autores de los goles fueron Fran Sol de penalti, Peter van Ooijen, Kristoffer Peterson y Robin Gosens.

AZ Alkmaar 2-4 PSV

Los granjeros de queso afrontan serios problemas, cayeron al séptimo lugar en la Eredivisie y sus opciones para disputar alguna competición europea para la próxima temporada temporalmente peligran. Mientras que los granjeros siguen consolidándose con nuevas certezas en la carrera hacia el título. Los 20 minutos finales del complemento, AZ Alkmaar jugó con 10 hombres por la apresurada expulsión de Stijn Wuytens. Jetro Willems con un doblete, Gastón Pereiro, Fred Friday con doblete y Luke de Jong fueron los anotadores en este electrizante encuentro.

FC Groningen 1-1 Excelsior

Los granjeros sumaron un punto vital ante Excelsior en condición de local, FC Groningen se encuentra novena a seis puntos de diferencia de ingresar para la zona de clasificación europea. Mientras que los rojinegros están al borde complicarse con el fantasma del descenso y tendrán que trabajar durísimo para poder revertir la crisis de resultados.

Roda JC 0-2 Ajax

Los hijos de los dioses siguen consolidándose con nuevas certezas como candidatos serios hacia el título y se mantienen en el segundo de la Eredivisie con 49 puntos y muy cerca de asegurar su clasificación para la próxima Liga de Campeones de la UEFA. Los autores del triunfo fueron Davy Klaassen y Amin Younes. Mientras que Roda JC marcha penúltimo, muy complicado con la zona del descenso y apenas ganó uno de sus últimos cinco encuentros en la máxima categoría del fútbol holandés.

FC Twente 0-2 Feyenoord

Los industriales marchan primeros en la máxima categoría del fútbol holandés y fueron contundentes ante FC Twente en condición de visitante. El encuentro marcó el regreso del experimentado delantero Karim El Ahmadi tras su breve paso con la selección marroquí en la Copa de África Gabón 2017. Feyenoord sumó su quinta victoria consecutiva y avanza a pasos agigantados hacia un nuevo título. Mientras que el FC Twente marcha octavo con 30 puntos y muy cerca de ilusionarse con disputar alguna competición europea. Los artífices de la victoria fueron Eric Botteghin y Nicolai Jorgensen.

Sparta Rotterdam 2-3 PEC Zwolle

Los señores del castillo cayeron sorpresivamente en casa ante PEC Zwolle y se encuentran a un punto de ingresar para la zona del descenso. Además apenas empató tres de sus últimos cinco encuentros en la Eredivisie. Mientras que PEC Zwolle sumó su segunda victoria en las últimas cinco jornadas y se ilusiona con asegurar su permanencia en la máxima categoría del fútbol holandés. Los autores de los goles en este emocionante encuentro fueron Queensy Menig, Nicolai Brock Madsen , Erik Israelsson y Mathias Pogba con un doblete.

Utrecht 1-0 Heerenveen

El FC Utrecht buscaba ratificar su buen rendimiento colectivo de la jornada pasada ante el exigente Heerenven. Andreas Ludwig fue el autor de aquel solitario gol de la victoria. En el complemento ambos terminaron conjuntos jugaron con 10 hombres tras las expulsiones de Sam Larsson y Andreas Ludwig.

La vigesimosegunda se disputará entre el viernes 10 y domingo 12 de febrero, tendrá seis encuentros muy emocionantes:

- PEC Zwolle vs. NEC Nijmegen

- Feyenoord vs. FC Groningen

- Excelsior vs. FC Twente

- Heerveneen vs. AZ Alkmaar

- Ajax vs. Sparta Rotterdam

- PSV vs. FC Utrecht