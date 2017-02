Previa de la Jornada 23 de la Eredivisie: todo o nada

Google Plus

Kasper Dolberg y Hakim Ziyech | Foto: AFC Ajax

A partir del viernes 17 de febrero, podremos dar por comenzada la jornada número 23 de la Eredivisie, la cual presenta un cartel muy atractivo. Los primeros protagonistas puede que sean modestos, pero son auténticos guerreros, Roda JC y Go Ahead Eagles se verán las caras a las 20:00, dispuestos a escalar las máximas posiciones posibles. Los de la ciudad de Kerkrade están en puestos de descenso, y cada partido que disputen puede ser decisivo para su futuro en la Eredivisie, aunque jugar en casa será un aliciente más para salir con todo. Por otra parte, las águilas están mejorando pasito a pasito, tanto que el 15º lugar en el que se encuentran significa que están a salvo, aunque no pueden relajarse y deberán ir a por la victoria si quieren alejarse realmente de las últimas posiciones.

Sábado, 18 de febrero

Los encargados de inaugurar el sábado serán Twente y Heerenveen, que se verán las caras en casa de los Tukkers para brindarnos uno de los partidos más emocionantes de la jornada. Los locales se encuentran actualmente en la octava posición de la clasificación, y a pesar de que vienen de empatar contra el Excelsior, nada les quitará la ilusión de dar un bonito espectáculo a sus fans y mantener los tres puntos en casa. Aunque el Heerenveen parece que ha perdido un poco de fuelle en las últimas jornadas, marchan en un cómoda sexta posición, a tan solo un punto del Utrecht y a dos del AZ Alkmaar. El orgullo de Frisia viajará a Enschede con la mente puesta en la victoria, que se decantará por el bando del equipo que luche más.

A las 19:45 tendrán lugar dos emocionantes encuentros, Heracles - Excelsior y PSV - NEC Nijmegen. Los de Almelo, que marchan décimos en la clasificación, preparará el Polman Stadion para dar la bienvenida al Excelsior, de la ciudad de Rotterdam. El Heracles viene de un sorprendente empate en casa contra el Roda JC, y puede que los nervios jueguen en su contra. En la pasada jornada, el Excelsior consiguió un importante resultado en casa, pues lograron empatar frente al duro Twente, por lo que vienen con las pilas al máximo.

A esa misma hora, el Philips Stadion se llenará hasta la bandera para recibir al NEC Nijmegen. El PSV marcha tercero, a tan solo tres puntos del Ajax, y vienen con la moral por las nubes tras haber conseguido cinco victorias consecutivas desde la vuelta del parón invernal. Aunque los de Eindhoven se presentan como el tercero en discordia para el título de esta temporada, están muy cerca de Feyenoord y Ajax, y un solo error de estos puede hacer que el PSV tome las riendas del juego. Los de la ciudad Nimega se encuentran en una incómoda 12ª posición, vienen de perder contra el PEC Zwolle y en lo que va de año solo han conseguido dos victorias, frente a Willem II y Roda JC. Sin embargo, y aunque no se espera que sea un partido fácil para ellos, saldrán con la cabeza bien alta en terreno ajeno para tratar de conseguir la victoria.

El último partido del día será el que enfrente a dos huesos duros de roer, Utrecht y PEC Zwolle. Aunque los locales vienen de perder en la última jornada contra el PSV, están realizando una buena temporada, confirmada con su actual quinta posición. Jugando en casa y con el calor de la afición, los de Erik ten Hag saldrán a defender a capa y espada el que es su territorio. El Zwolle, 12º clasificado, ganó la semana pasada en casa al NEC, y aunque no han tenido el mejor comienzo de año, saldrán a dispuestos a dar espectáculo y conseguir el principal objetivo.

Domingo, 19 de febrero

El último día de la jornada se vestirá de seda para regalarnos cuatro emocionantes encuentros. Willem II y AZ Alkmaar serán los encargados de abrir el domingo viéndose las caras a las 12:30. Los locales ganaron en casa del Vitesse la pasada jornada, pero no están teniendo un buen comienzo de año, pues a parte del de la última jornada tan solo lograron ganar en otra ocasión, frente al Sparta Rotterdam. El AZ Alkmaar parece que está recuperando las sensaciones que había perdido a principio de temporada, y ya marchan en una buena cuarta posición. Aunque ganaron en uno de los estadios más difíciles de la liga, el Abe Lenstra Stadion del Heerenveen, vienen de perder frente al Lyon en la última jornada disputada de Europa League, lo que puede afectar en la moral de los jugadores.

A las 14:30 podremos ver dos de los partidos más atractivos, Sparta Rotterdam - Groningen y Vitesse - Ajax. El Sparta está en puestos de descenso, y no han ganado ningún partido este año. Aunque todo apunta a que se están ahogando, tendrán que luchar con todo si quieren tratar de salir del infierno en el que se encuentran. Para ello tendrán que ganar al Groningen, 9º clasificado que viene de perder contra el Feyenoord. No se encuentran en una mala posición, pero su comienzo de año no ha sido de lo mejor, pues solo ganaron aquel partido contra el Heracles.

El Vitesse prepará todo para recibir a uno de los candidatos y favorito al título, el Ajax Amsterdam. Los de la ciudad de Arnhem se encuentran en una buena 7ª posición, y tienen en el punto de mira al Heerenveen. A pesar de que perdieron el pasado fin de semana contra el Willem II, han tenido un buen comienzo de año, y sobre todas las cosas quieren seguir por ese buen camino, el de baldosas amarillas. El Ajax ha cosechado un pleno de victorias en lo que va de año, demostrando a todos que no se van a rendir hasta conseguir el título al que tan acostumbrados estaban y tanto ansían. A pesar de haber empatado contra el Legia en la Europa League, los de Peter Bosz dan auténtico miedo en la Eredivisie.

La jornada tendrá su cierre con el partido que se disputará a las 16:45 entre el ADO Den Haag y el Feyenoord. El ADO es el último clasificado en la tabla, y no han ganado ningún partido en lo que va de año. Sumando los problemas financieros en los que sigue inmerso el club y la racha que acumulan, el Feyenoord es el gran y claro favorito. Los de Rotterdam siguen dispuestos a no soltar el liderato, haciendo oídos sordos a la presión del Ajax y el empuje del PSV, y acumulan una estupenda racha de cinco victorias seguidas.

En VAVEL mantendremos a nuestros lectores informados de los siguientes encuentros:

Twente - Heerenveen (sábado).

PSV - Nijmegen (sábado).

Willem II - AZ (domingo).

Vitesse - Ajax (domingo).

Den Haag - Feyenoord (domingo).