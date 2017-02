Previa Ajax - Legia Varsovia: el Amsterdam Arena decide la eliminatoria

Google Plus

Foto: Ajax.nl

El Ajax de Peter Bosz busca este jueves en el Amsterdam Arena pasar a los octavos de final de la Europa Legue. El Legia Varsovia de Polonia es el rival, al que ya se enfrentaron en el Estadio del Ejército Polaco el pasado jueves 16 de febrero. Un encuentro que acabó con empate a cero, peor con gran polémica por un gol fantasma anulado a los holandeses.

El Ajax ya fue superior en la ida, pero no logró la victoria, ahora en la vuelta no puede fallar. El Legia con un gol tiene medio pie en los octavos. La ida fue para los visitantes, para los de Bosz, con un 60% de posesión y 15 tiros frente a nueve del Legia, un choque claramente ganado por el Ajax, peor faltó el gol. La gran defensa de los polacos y el mal hacer del centro del campo ajaccied dejó al encuentro sin goles.

Younes, fue el mejor del partido, el extremo izquierdo de Bosz fue el que en más problemas puso a los polacos. El Ajax se encomendó a su velocidad, también a la de Traoré, aunque no fue su partido. El Legia no salió a encerrarse, buscó salidas rápidas a la contra y se espera que en este choque en Holanda sea así, un Legia a la contra y el Ajax controlando y buscando las combinaciones rápidas por la banda.

Un gol fantasma

Corría el minuto 8 de partido y el Ajax mandaba en el encuentro, es entonces cuando el capitán, Davy Klaassen metió un gol fantasma. Su disparo lo detuvo el portero del Legia, Malarz, pero lo hizo cuando ya había pasado la línea de meta completamente. Fallo de los árbitros, curiosamente españoles, una vez más en el centro de las críticas, algo que ya empieza a ser costumbre. Clos Gómez como juez de área y Fernández Borbalán como colegiado principal no vieron el gol del Ajax. Un 0-1 hubiese sido determinante en la vuelta, pero no fue así y todo se decidirá en el Ámsterdam Arena.

Un Ajax que no contará con Tete, lateral derecho, por sanción, ya que fue expulsado en el último encuentro de Europa League; Veltman, Westermann o Riedewald son los que podrán suplirle. El resto del equipo no cambiará, con Onana en portería; Sinkgrave, Viergever y Sánchez en defensa; Schone, Klaassen y Ziyech en la medular; y Younes, Taroré y Dolberg como atacantes.

Llegan a este partido como segundos en liga, 55 puntos a cinco del Feyenoord, siete encuentros sin conocer la derrota que hacen del Ajax un equipo muy a tener en cuenta para esta Europa League.

Los aficionados como principal apoyo

El Legia y sus aficionados son temidos en Europa, pero no por su juego, más por ser una afición violenta, los ultras en particular. Pero al margen de esos episodios, no paran de animar. El Legia jugará por ellos, la hinchada siempre apoya y el equipo tratará de responderles.

Terceros en liga con 38 puntos, por detrás del Jagiellonia y el Lechia Gdansk. Rebotados de la Champions de grupo del Real Madrid y el Borussia Dortmund, además del Sporting de Lisboa. Sacarán un equipo similar al de la vuelta con Necid en delantera y Malarz en portería. Estos dos comandarán el equipo junto a Pazdna en defensa y Kopczynski en el centro del campo.

Antecedentes

Dos equipos que ya se conocen, antes de esta eliminatoria ya se habían visto las caras en la Europa League de 2015. Al igual que este año, se enfrentaron en dieciseisavos, con la diferencia de que en la ida el Ajax venció 1-0 en el Ámsterdam Arena y la vuelta en el, por aquel entonces Pepsi Arena, 0-3 para los ajaccied. Milik marcó tres goles en esa eliminatoria y Viergever hizo el otro tanto. Una eliminatoria que quedó finiquitada en la ida a pesar de ser solo un 1-0, el Ajax fue muy superior y el Legia no tuvo oportunidad en ningún momento. El Ajax cuenta con una UEFA en sus vitrinas, la ganada en 1992, mientras que el Legia no ha ganado nunca un título internacional.

