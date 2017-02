Google Plus

Kenneth Vermeer atajando con los tulipanes (Fotografía: Getty Images Europe)

Giovanni van Bronckhorst confirmó que Kenneth Vermeer continuará siendo el segundo portero del Feyenoord hasta el final de la temporada en la máxima categoría del fútbol holandés. Brad Jones siempre será el titular, cuando se le consultó al entrenador de los industriales con respecto a la verdadera situación del jugador surinamés nacionalizado holandés fue muy directo: “He conversado con ambos porteros hasta el final de la presente temporada, Kenneth ha trabajado mucho para volver aunque el equipo también ha respondido a la altura de las circunstancias. Brad apenas recibió un gol en contra, eso fue un poco incómodo, ambos saben lo que quiero en este momento y estoy convencido de sus capacidades puesto que nunca les quitaré el respaldo brindado. No cambiaré más al portero, para mí fue una decisión muy difícil y la mantendré hasta conquistar el título”.

Otro jugador que también fue cuestionado y hubo muchas especulaciones en torno a su verdadera situación fue Dirk Kuyt , el experimentado holandés del Feyenoord tuvo algunas actuaciones discretas que generaron algunos rumores sin fundamentos: “Como capitán siempre es importante dentro y fuera del campo de juego, pero no eso significa que él no esté comprometido con el equipo , ese no es el caso. Dirk siempre dice lo que piensa en cada jornada y estoy convencidos que nos guiará hacia un nuevo capítulo glorioso en la historia del Feyenoord”.

Kenneth Vermeer inició su carrera profesional en el Ajax de Ámsterdam entre 2005 y 2014, atajó 103 encuentros. Luego se mudó a préstamo al Willem II apenas disputó 13 encuentros, intentó recuperar la confianza en el equipo filial del Ajax y tampoco tuvo continuidad. Desde que se incorporó con el Feyenoord en agosto de 2014, atojó en 66 encuentros. Algunos aficionados que aman el fútbol se preguntan desde ya ¿Kenneth Vermeer podrá recuperar su mejor versión en la presente temporada? en este maravilloso deporte todo es relativo y el experimentado portero surinamés nacionalizado holandés tendrá que ser paciente puesto que la gran mayoría estamos convencidos que tiene todas las cualidades para poder destacar como uno de los mejores porteros en cualquier liga del mundo.