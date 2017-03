Previa de la Jornada 25 de la Eredivisie: sólo sobrevive el más fuerte

Google Plus

Foto: Feyenoord

Luces, cámara, acción. La Eredivisie dará por comenzada la nueva jornada esta misma noche, siendo Heerenveen y Go Ahead Eagles los primeros en saltar al terreno de juego. El orgullo de Frisia se encuentra en la sexta posición de la clasificación, pero a pesar de que la pasada jornada ganaron al Roda, sus últimas actuaciones no están siendo ni mucho menos brillantes. Sin embargo, juegan en casa, y saben perfectamente que el ambiente que se crea en el Abe Lenstra Stadion es más que especial, por lo que tendrán el partido bastante de cara. Las águilas se encuentran en el 16º lugar, probablemente el lugar más incómodo de toda la tabla, porque aunque si miran hacia arriba están a un paso de estar relativamente a salvo, por detrás está a un solo paso de caer en puestos de descenso. Sabiendo que los locales son los favoritos, el Go Ahead Eagles saldrá a luchar, poner presión y tratar de llevarse los tres puntos que tanto necesitan.

Sábado, 4 de febrero

Twente y Willem II inauguran la jornada del sábado a las 18:30 de la tarde. Los de la ciudad de Enschede empataron la semana pasada en casa del ADO Den Haag y se mantienen en la octava posición, aunque el calor de su afición ayudará a los Tukkers a defender territorio, salir con fuerza y dar muestra de buen fútbol. Los de Tilburgo están justo por detrás de el Twente en la clasificación, aunque hay una diferencia de seis puntos entre ellos. Habiendo ganado al Excelsior en la última jornada, los visitantes aterrizan en el De Grolsch Veste con ganas de seguir escalando posiciones y liberarse de la presión del Heracles, justo detrás de ellos.

A las 19:45 comenzará en Eindhoven el segundo encuentro del día, que tendrá como protagonistas a PSV y Roda JC. Tras perder contra el Feyenoord en la pasada jornada, los de Phillip Cocu sabían perfectamente que acababan de decir adiós al que podía haber sido su tercer título consecutivo de la Eredivisie, tras el ligero bajón del Ajax en los últimos años. A pesar de esta temprana derrota, el PSV se encuentra en una muy cómoda tercera posición, que les permite un lugar en Europa y un asiento de lujo para ver la lucha que siguen manteniendo los dos candidatos al título. Philips Stadion es sinónimo de dificultad, por lo que parten como claros favoritos al estar en casa. Los visitantes vienen de perder ante el Heerenveen, pero de momento se mantienen a salvo del descenso. Siendo los últimos puestos de los más movidos, el Roda tendrá que salir con el objetivo de dar la sorpresa y llevarse a casa los tres puntos que le asegurarían una momentánea salvación.

Cierran el día PEC Zwolle y Vitesse. Los locales están en la decimotercera posición y consiguieron empatar contra el AZ la pasada jornada, por lo que tienen la moral por las nubes y se encontrarán más cómodos que nunca en casa. Sin embargo, el Vitesse llega de una semana más que buena, pues consiguieron pasar a la final de la KNVB Beker, título que nunca han conseguido ganar. Parten como favoritos pues a priori tienen más arsenal que los rivales, además de que están luchando por meterse en el Top 5 de la clasificación. Se espera un partido interesante IJsseldelta Stadion.

Domingo, 5 de marzo

El último día de la jornada será el más atractivo para el espectador, que tendrá hasta cinco partidos entre los que elegir. A las 12:30 se iniciarán dos encuentros muy interesantes, AZ - Excelsior y un clásico, Sparta Rotterdam - Feyenoord. Los de la ciudad de Alkmaar vienen de haber conseguido el pase a la final de la KNVB Beker y jugar en casa será un aliciente aún mayor para vencer al Excelsior, que no ha ganado un solo partido en todo el año y se encuentra en puestos de descenso. El AZ está en una buenísima quinta posición, y tienen como objetivo a corto plazo superar al Utrecht. En Rotterdam habrá un clásico y se podrá respirar tensión en el ambiente. Los locales ganaron al NEC la pasada jornada, y tener en casa al Feyenoord provocará que salgan con maás hambre para demostrar que Rotterdam tiene más de un líder. Al otro lado del campo estará el invicto líder, el Feyenoord, que sigue su camino de baldosas amarillas en busca del título que hace tanto no celebran. Un solo despiste puede ser fatal para ellos, pues el Ajax viene pisando fuerte.

A las 14:30 podremos ser espectadores de otros dos partidos, Groningen - Ajax y Utrecht - Den Haag. El primero de ellos es de máxima importancia en cuanto al título, y desde Rotterdam estarán más que pendientes a él. Groningen, 10º clasificado, perdió contra el Utrecht la semana pasada, pero están más que ilusionados con la idea de poder ganar al rey holandés. Para ello, no obstante, tendrán que superar los retos que le pongan los de Ámsterdam. El Ajax llegará a Groninga con el objetivo de conseguir una nueva victoria, a sabiendas de que un pequeño desliz a estas alturas puede suponer dejar el título en manos del Feyenoord. Si siguen poniendo presión sobre el rival, el duelo que disputen entre ellos en el Ámsterdam ArenA podrá ser el decisivo.

El Utrecht está realizando una muy buena campaña, así lo confirma la cuarta posición en la que se encuentran. Partiendo como claros favoritos, los de Erik ten Hag saldrán a regalar un buen partido a su afición, que cada vez ve más cerca el sueño europeo. El ADO Den Haag sigue sin levantar cabeza, y son los últimos en la tabla, sabiendo que nada ni nadie podrá salvarles del descenso. De todos modos, luchar siempre hay que luchar, y si puedes demostrate a ti mismo y a tus seguidores que puedes ganar, mejor.

NEC y Heracles serán los encargados de poner el cierre de oro a esta emocionante jornada. Se espera un partido igualado entre estos dos equipos, pues ambos están en posiciones semejantes y perdieron sus últimos partidos. Estando en cómodas posiciones y sin demasiadas preocupaciones en la cabeza, ambos equipos saldrán a dar espectáculo y conseguir la victoria, que a priori se espera disputada y en igualdad de condiciones.

En VAVEL informaremos de los siguientes partidos:

Twente - Willem II (sábado)

PSV - Roda (sábado)

AZ - Excelsior (domingo)

Sparta - Feyenoord (domingo)

Groningen - Ajax (domingo)