El PSV deja claro que no bajará los brazos

Tras prácticamente decir adiós la semana pasada a las pocas posibilidades que les quedaban de revalidar el título, el conjunto dirigido por Cocu tiene a día de hoy como principal objetivo el mantener su actual tercera plaza y en caso de que el Ajax fallase, estar al acecho. La derrota frente al actual líder de la liga les dejó muy tocados anímicamente, no obstante; en este último partido disputado, los rojiblancos dejaron atrás esa tristeza que les ha acompañado a lo largo de esta semana y endosaron cuatro goles al conjunto rival.

Así fue...

A las 19:45, hora española, el colegiado Ed Janssen hizo sonar su silbato e indicó que el partido quedaba empezado. Una vez rodado el balón sobre el césped, los ánimos decaídos de jugadores y aficionados, desaparecieron. Los locales comenzaron de una manera muy agresiva, querían ganar a toda costa, prueba de ello fueron las múltiples ocasiones que generaron durante los primeros minutos del choque y la rápida recuperación del cuero tras pérdida. El primer gol de la tarde llegó 26 minutos después del silbido inicial, fue obra del central mexicano Héctor Moreno. Éste, remató de manera muy sutil un córner centrado por Pröpper. Seis minutos después, el mayor de los De Jong hizo el segundo de los suyos al rematar en el corazón del área un centro lanzado desde la banda por Willems. Tras estos dos goles, el asedio continuó, no obstante; bajaron el nivel de intensidad y no lograron anotar el tercero antes de que finalizara el primer tiempo.

Quince minutos después, el partido prosiguió. Los de Cocu continuaron con el mismo nivel ofrecido en la primera mitad. Estaban practicando un fútbol de mucha calidad, el público estaba disfrutando mucho. Posesiones largas, vertiginosas combinaciones e innumerables acciones ofensivas generadas por los locales fueron lo único que se vio durante estos últimos 45 minutos. En el minuto 62, el autor del primer gol anotó su segundo gol del encuentro, esta vez el asistente fue su compatriota Andrés Guardado. El meta visitante evitó que su equipo que encajara más goles, sin embargo; no pudo parar el penalti lanzado por el también autor del segundo gol. El tercer clasificado venció de manera muy contundente por 4-0 y dieron una pequeña alegría a sus aficionados, venían con la moral muy baja tras el último tropiezo.

Así quedan...

El PSV mantendrá el tercer puesto casi con total seguridad, tienen una renta de 15 puntos respecto al cuarto. Su objetivo a día de hoy, es intentar dar caza al Ajax. Ésta, no será para nada una tarea fácil puesto que los de la capital quieren seguir metiendo presión al Feyenoord, actual líder de la tabla. Pese a que es muy complicado logra el pase a la UEFA Champions League, dentro del club hay una máxima muy importante, no rendirse. Intentarán hasta el final conseguir esa tan ansiada y preciada segunda plaza.

El club que si que se encuentra en una posición un tanto complicada, es la Roda, también conocida como "El Orgullo del Sur". Se sitúan terceros por la cola y sus principales perseguidores, ADO y Excelsoir, han disputado un partido menos, es decir, en caso de que ambos puntuaran, dejarían muy apretada la zona baja de la clasificación. Por encima suya, se encuentran los Eagles (empatados a puntos) y el Sparta Rotterdam (dos puntos por encima).

Héroe imprevisto

El defensa central mexicano Héctor Moreno, se ha convertido durante este 2017 en una de las principales referencias ofensivas. En los últimos seis partidos disputados por el líder de la zaga de Cocu, lleva anotados tres goles y repartidas dos asistencias. Prácticamente, ha intervenido en un gol por partido, sin duda algo muy difícil de ver en una posición tan poco ofensiva.