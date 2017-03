Previa Copenhague - Ajax: La primera batalla

Google Plus

Copenhague y Ajax, representan una de las llaves más igualadas en los octavos de final de Europa League. De hecho, en sus ligas viven momentos parecidos: Los holandeses tras 25 partidos, suman 59 puntos y el Copenhague, tras 24 suma 58 unidades. Sin embargo, el equipo de Stale Solbakken lidera su liga, mientras el Ajax se ubica en segundo lugar de la Eredivisie.

La serie comenzará en Dinamarca, para luego mudarse a Amsterdam, Holanda. Allí, será donde finalizaran las acciones y se definirá el clasificado a la siguiente ronda. Ambos equipos no son de los favoritos a ganar la competición, pero podrían sorprender llegando lejos en el torneo.

Duelo de buenos momentos

El equipo local, Copenhague, llega tras haber goleado en liga al Horsens 5-0, con doblete de Santander y un gol de Cornelius; ambos son los principales referentes del club en ataque y la importancia de que lleguen al encuentro con una buena relación respecto al gol, es vital para el avance.

Por otra parte, los dirigidos por Solbakken, obtuvieron su pase a cuartos tras vencer al Ludogorets en la ronda anterior. En la ida, los daneses se impusieron en Bulgaria 1-2 y luego en la vuelta, no se hicieron daño; resultado que permitiría al Copenhague avanzar de fase.

La contraparte, el Ajax, llega tras empatar contra el Groningen en liga; partido donde anotó el capitán Klaassen y por parte de los verdiblancos, anotaría Linssen luego de un terrible error del arquero Onana. Sin embargo, los errores en los de Amsterdam no se ven muy a menudo. Hasta el momento, protagonizan una temporada muy correcta a tan solo cuatro puntos del primer lugar en Eredivisie.

En la Europa League, el Ajax también ha tenido buen desarrollo. En la ronda anterior, vencieron por la mínima al Legia Warszawa tras haber empatado a cero en Polonia, en lo que fue un episodio bastante polémico. No obstante, la clasificación de los hombres dirigidos por Bosz no fue fácil, fueron partidos bastante atractivos, en los que los holandeses por distintas razones no concretaban.

Historial entre ambos equipos

Copenhague y Ajax se han enfrentado en cuatro ocasiones, de las cuales el club de Dinamarca ha ganado dos y caído en una oportunidad.

El primer cruce tuvo lugar en la temporada 00/01 cuando se enfrentaron en la segunda ronda de la Copa UEFA. En la ida, hubo un empate sin goles. En la vuelta, el Copenhague venció por la mínima en Amsterdam, eliminando al local. En la ronda siguiente, se enfrentarían al Borussia Dortmund y quedarían fuera de la competición tras perder 2-0 en el global.

Posteriormente, se verían las caras en la tercera ronda de la clasificación a Champions League en la temporada 06/07. En la ida, el Ajax vencería en Dinamarca 1-2. Sin embargo, en la vuelta caerían derrotados 0-2; siendo eliminados por el Copenhague, nuevamente.

El invencible Copenhague en Telia Parken

El Copenhague se encuentra invicto en su casa en todas las competiciones. Sin duda, un dato fascinante y a tener en cuenta. De hecho, solo han perdido un solo partido esta campaña de todos los que han disputado; ante el Leicester en Champions. En liga, suman 12 presentaciones como local, de las cuales han ganado 10.

Por otra parte, el Ajax es un rival complicado estando fuera de casa. En liga, solo han caído una vez como visitantes; ante el Twente 1-0. Además, han ganado nueve de sus 13 encuentros jugando fuera. En Europa League, se encuentran invictos y en sus cuatro presentaciones fuera de casa, han logrado una victoria.

El partido es uno de los más atractivos en los octavos. El Copenhague está invicto en casa y el Ajax, invicto en la copa; además de ser muy buenos en condición de visitante.

