Peter Bosz: "Tenemos que armarnos contra un Copenhague físicamente fuerte" | Foto: UEFA

El sorteo celebrado el pasado 24 de febrero, como ya viene siendo habitual en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), ha querido que un equipo danés y uno holandés se vean las caras en uno de los ocho enfrentamientos que se producirán en total. En la mañana de hoy miércoles, el equipo holandés de Ámsterdam ha viajado destino a la capital danesa, donde descansará hasta el encuentro del día de mañana.

El equipo danés viene de dejar por el camino al conjunto búlgaro del Ludogorest, tras un resultado global de 2-1 (1-2 en la ida y 0-0 en la vuelta). Por otro lado, el Ajax viene de eliminar al Legia de Varsovia, por la mínima también, tras vencer 1-0 en el Ámsterdam de Arena en el partido de vuelta, al haber quedado 0-0 a domicilio en la partido de ida.

En las vísperas del choque, los dos técnicos de ambos equipos, Stale Solbakken y Peter Bosz, han compartido sus impresiones acerca del transcendental choque que se les viene encima. Por parte del entrenador del conjunto holandés, Peter Bosz, ha recalcado la importancia de estar atentos durante el partido sabiendo lo correoso que es el equipo danés: "Copenhague es un buen equipo. Ellos juegan de manera diferente de lo que estamos acostumbrados. Son muy fuertes físicamente y juegan más o menos como Groningen jugó contra nosotros el domingo. Tenemos que armarnos contra eso.”

Pero no solo advirtió del poderío futbolístico del Copenhague, también quiso hacer hincapié en que no iban a Dinamarca a pasearse y avisó de sus puntos fuertes: "nosotros somos fuertes defensivamente, también. Espero que no sea un partido muy defensivo, no nos gusta eso. Pero cuando el Ajax juega, nunca es un partido defensivo. Hemos analizado bien a nuestros oponentes, pero necesitamos jugar nuestro propio juego en el día de mañana”. Para el partido, anunció que Matthijs de Ligt y Kenny Tete sustituirían a los suspendidos Davinson Sánchez y Joël Veltman.

Ambos entrenadores, van con la idea de hacer un buen partido, conocedores del rival que tienen enfrente. Saben que no va a ser un partido cómodo para ninguno de los dos y que será una eliminatoria a cara de perro donde pasará el más decisivo y preciso.