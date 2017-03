No se van a dar jamás por vencidos. Pese a situarse un punto por debajo del Ajax habiendo jugado un encuentro más, el combinado entrenador por Cocu sigue soñando con una segunda plaza que a ojos de la afición rojiblanca parece muy pero que muy lejana. Pero, si el FC Barcelona fue capaz de remontar un 4-0 en contra frente al PSG, ¿por qué no van a poder alcanzar al Ajax?

Los de Eindhoven, saben cual es el camino para poder superarles, ganar y esperar. Conseguir los tres puntos jornada tras jornada y esperar que el rival de los ajacied haga sonar la campana y contra todo pronóstico, derrote al club más laureado de la historia de los Países Bajos.

Así fue...

Llegaba el PSV a De Adelaarshorst con una única y clara consigna, ganar. Se enfrentaban al Go Ahead Eagles, equipo que como no cambie rápidamente su dinámica perdedora, tiene muchas papeletas para jugar el año que viene en la Eerste Divisie. No obstante, esto es fútbol y aquí, no hay nunca rival pequeño, mientras haya once jugadores disputando un partido todo puede pasar.

Sonó el silbato del colegiado y rodó el cuero sobre el terreno de juego. El PSV, a diferencia del resto de sus partidos frente a clubes de la parte baja de la tabla, no logró llevar la iniciativa ni tener la posesión del esférico. Los locales, tocaban y tocaban durante muchos tramos del encuentro el balón, sin embargo; a diferencia de sus rivales, no lograban tener ocasiones clara de cara a portería. Llegados casi al final del primer tiempo, concretamente al minuto 40, Propper fue agarrado por de la camiseta por un defensor rival y cayó dentro del área. Kevin Blom lo vio muy claro y no se lo pensó dos veces puesto que conforme cayó el jugador del PSV se llevó inmediatamente el silbato a los labios. Como era de esperar, el penalti fue anotado por el lanzador, Siem de Jong. Pese a no haber gozado de claras acciones durante toda la primera mitad, los locales lograron colocar las tablas en el luminoso escasos instantes antes de que finalizaran los primeros 45 minutos. Salieron rápidamente al contraataque, Dan Crowley recibió un pase en profundidad que le dejó solo frente al cancerbero rival, cedió el pase de la muerte para Elvis Manu y éste fusiló la portería. No hubo tiempo para más, el colegiado no dejó ni sacar de centro.

Quince minutos después, el segundo tiempo dio inicio. Los locales salieron con una sonrisa de oreja a oreja puesto que habían logrado empatar en el último minuto de la primera parte, no obstante; la alegría no les duraría mucho y el miedo les empezaría a entrar en el cuerpo. Los visitantes comenzaron la segunda parte como un tiro: atacando y generando ocasiones de serio peligro. En el minuto 68, el pequeño de los De Jong, Luuk, anotó el segundo gol de su equipo tras rematar en el área pequeña un gran centro raso enviado desde el lateral derecho por Arias. Tras este gol, los visitantes se relajaron y cedieron parte del protagonismo a los Eagles. Cuándo tenían más posibilidades de empatar el choque, los de Cocu sentenciaron el partido tras que Guardado rematara en el corazón del área un pase enviado por Bergwijn al salir al contraataque. Cinco minutos después del gol finalizó el encuentro con victoria del favorito, en la segunda mitad no hubo opción para la sorpresa.

Tras el partido...

Go Ahead Eagles

El conjunto local queda muy tocado tras esta derrota. Actualmente, son colistas y se encuentran empatados a puntos con la Roda, que ha disputado un partido menos. Los de Deventer, cuentan con un mediocampo joven y de mucha calidad, no obstante; esa falta de veteranía en la medular la han acusado en la mayoría de partidos. Pese a que se sitúan últimos, a día de hoy es un problema de no difícil solución puesto que del primero al quinto por la cola, tan sólo hay una diferencia de apenas cinco puntos.

PSV Eindhoven

El conjunto rojiblanco, se encuentra a un punto del Ajax, que ha disputado un partido menos. Pese que alcanzar la segunda plaza ocupada actualmente por los de Bosz, va a resultar una tarea de lo más complicada, los del sur del país no piensan bajar los brazos en ningún momento y buscarán conseguir los tres puntos en todos y cada uno de los partidos que aún les queda por disputar.