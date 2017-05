Google Plus

Van der Brom: "no merecimos la derrota" Foto: AZ.nl

El pasado domingo día 30 de abril tenía cita en toda Holanda la final de la copa nacional de fútbol, en otras palabras, la final de la KNVB Beker. En la final se encontraban dos humildes equipos: el AZ contra el Vitesse.

El discurso del partido fue de lo más previsible, los dos equipos salieron al terreno de juego a ganar si o si, por lo tanto, casi todo el partido se mantuvo en el marcador un resultado de 0 a 0, el partido no se decantaba para ninguno de los dos rivales, iguales en chutes e iguales en pases. Sería finalmente cuando en el minuto 81, Van Wolfswinkel aprovechó una jugada para meter el primer tanto, después del duro golpe no tardó en llegar el segundo gol, que mató definitivamente el partido.

Tras el partido, los entrenadores de los dos equipos dieron sus declaraciones, en concreto, Van der Brom dijo al finalizar el encuentro: "no merecimos este resultado, hemos llevado casi 60 minutos muy bien el encuentro y nos han metido gol en dos jugadas", estas palabras dejaron claro a toda la prensa lo cabreado y descontento que se encontraba Van der Brom en el momento. "Creo que pese a todo los jugadores lo han hecho bien y hemos tenido muchas oportunidades que no han querido entrar" añadió posteriormente.

"¿Decepcionado? No, pero sé que pudimos haber hecho más en esos dos momentos tontos del partido", dijo el míster. A su vez, al acabar el encuentro no se dijo nada sobre su continuidad en el equipo, pero lo más seguro es que siga entrenándolo. Este año sus resultados no han sido muy favorables, eliminados en fase de grupos de la Europa League y quintos en la Eredivisie, pero Van der Brom ha dejado claro más de una vez que el está contento en el equipo.