Henk Fraser: "Es el mejor día de mi vida"

Foto: Getty Images

La alegría en Arenhem es total tras la victoria conseguida por el Vitesse ante el AZ Alkmaar. Esta victoria le ha dado a los de Henk Fraser el primer título de KNVB Beker de la historia y el primer gran título de la historia del Vitesse.

En un partido igualado y con muchas alternativas se ha impuesto el equipo con mayor pegada. Parecía que el encuentro se iba a la prórroga, cuando Ricky van Wolfswinkel anotaba el primer gol del encuentro. Cinco minutos después el propio van Wolfswinkel sentenciaba el encuentro y daba el ansiado título a los de Arenhem.

"Al principio estábamos muy nerviosos"

La felicidad no se podía ocultar de la cara de Henk Fraser, pero al ser preguntado por el partido dijo que "comenzamos muy nerviosos, nos costó entrar en el partido y ellos estaban más cómodos sobre el campo". Sin embargo, el ex técnico del Ado La Haya reconoció que "mejoramos con el avance del partido y supimos llevar el encuentro a nuestro territorio", afirmaba el ex jugador del Feyenoord.

También habló sobre el desenlace del encuentro, en ese momento se mostró muy feliz y emocionado. Comentó que "la victoria ha sido gracias a todos, pero Ricky ha metido los dos goles. Es un jugador de mucha clase y lo ha vuelto a demostrar", seguidamente comentaba que "el éxito de hoy es cosa de todos, la defensa ha estado excelente, el centro del campo a un gran nivel y arriba han estado increíbles", añadía con una mueca de felicidad el técnico que ha llevado a la gloria al Vitesse.

"Es un momento muy especial en mi carrera"

A continuación dijo unas palabras de agradecimiento que mostraron la cara más emotiva del técnico. Agradeció a varias personas su colaboración y dijo que "esto no sería posible si no fuese por el trabajo de muchos, hoy es un día de celebración en Arenhem", posteriormente afirmó, sin pensarlo dos veces, que "hoy es el mejor día de mi carrera, este título es un grandísimo éxito y ahora queremos más", finalizaba el técnico.

"Hoy es día de pizzas y champán"

Otra cara del encuentro fue el portero del Vitesse, Eloy Room. Fue de los primeros en hablar para los medios y afirmo, en un tono muy exaltado, que "Hoy es un día de fiesta, un día de cervezas, pizzas y champán para celebrar el título", acto seguido abandonó la entrevista y se fue a seguir celebrando el título de la KNVB Beker.