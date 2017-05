Revivir recuerdos inexistentes

Google Plus

La plantilla del Ajax promedia los 25 años de edad. (Foto: Mirror)

Los años no han pasado en balde para una institución como el Ajax. A pesar de la permanente y exitosa filosofía en cuanto a generación de talento humano se refiere, a la hora de competir a nivel internacional el club ha resentido los efectos de la Ley Bosman y la globalización en términos generales que ha traído consigo el fútbol moderno. Sin duda haber llegado a las semifinales de la presente Europa League marca un punto alto no sólo para el equipo de Ámsterdam, sino para todo el fútbol holandés por las pobres presentaciones que han tenido los Países Bajos en torneos de clubes en todo lo largo de lo que ha transcurrido del Siglo XXI; a pesar de no ser este el torneo predilecto para remarcar la vuelta a la grandeza, ha sido más que bienvenido.

Para encontrar la última vez que los Godenzonen se metieron entre los cuatro últimos de un torneo internacional, hay que remontarse a la temporada 1.996/97 de Liga de Campeones, en donde la Juventus los despachó en el peldaño previo a la gran final con un cómodo global de 6-2, rompiendo todo sueño de repetir el título obtenido la campaña por el equipo dirigido en aquel entonces por Louis van Gaal. Veinte años recientemente se han cumplido de esos frustrantes días, los cuales por más grises que fuesen, se añorarían por muchísimo tiempo dentro de la entidad ajacied.

El Ajax buscará revivir esas épocas en donde la energética juventud no le tenía miedo a absolutamente nada ni nadie

Una realidad irrefutable en este deporte es que la historia pesa y juega en muchas ocasiones. Más allá de los escasos enfrentamientos que a lo largo de los últimos años esta institución ha tenido ante el Olympique Lyon, el Ajax buscará revivir esas épocas en donde la energética juventud no le tenía miedo a absolutamente nada ni nadie. Lo curioso del tema es que a este equipo le toca recordar, recordar cuando la gran mayoría de la actual plantilla ni siquiera había nacido para aquel entonces. Por las exigencias físicas que acarrea el fútbol de hoy en día, es completamente normal que los futbolistas se presenten en edades bastante prematuras para disputar torneos élite, pero como ha sido costumbre en el conjunto holandés, esa juventud se presenta bastante.

Abril 1.997, nuevas luces

El 9 de abril de 1.997 el Amsterdam Arena vibraba con la ilusión de que su equipo se metiera a una tercera final de Champions consecutiva. El escenario no podía ser mejor, puesto que el rival de turno había sido quien los doblegó el año anterior por vía de los penales en Roma. Era un escenario muy distinto; ya no estaban en el equipo Finidi George, Michael Reiziger, Nwankwo Kanu ni Edgar Davids, bajas sensibles para un esquema que evidentemente se mostraba muy maniatado, algo que claramente pueden dar fe todos los equipos que tuvieron entre sus filas al Pitbull puntualmente. Siete días antes de aquel enfrentamiento, en la capital neerlandesa llegaba a este mundo el centrocampista Abdelhak Nouri, que a pesar de tener una función distinta dentro del medio sector, ha tomado inspiración en la polivalencia de la leyenda con gafas especiales.

Perdido e inseguro lucía el equipo de Ámsterdam en su propio terreno ante la Vecchia Signora. Más allá de las innumerables virtudes ofensivas que de por sí el ADN Ajacied tiene, el equipo no estaba teniendo ese toque de seguridad en la última jugada. En una instancia como esta, resintió mucho la ausencia de un delantero de las características del nigeriano Kanu, que con su espigado físico engañaba a las defensas, pero que al momento de encarar tanto por el centro como por los costados en las ocasiones que era requerido. El 13 de abril, cuatro días apenas después de aquel partido, en el departamento de Cali nació Mateo Casierra. Para el futbolista colombiano la adaptación ha ido en pasos lentos, pero que sin duda apuntan a ese prototipo de jugador espigado habilidoso, así como el que su actual club necesitó cuando apenas veía por primera vez el mundo.

Dos goles en la primera mitad fueron suficientes para que los italianos captaran en su totalidad el dominio de las ocasiones, así como del ritmo del encuentro en tierras neerlandesas. Siendo imposible darse por vencido en feudo propio, lo que sobraría en la segunda mitad serían intentos del Ajax para meterse en el partido y pensar en una complicada remontada. A los 66 minutos la afición local se levantaba de sus asientos con el gol del mítico Jari Litmanen; aquel finlandés diferente como muy pocos futbolistas que se pudieron ver en la década de los noventas, fue uno de los estandartes de lo que significa el éxito de la idea futbolística de este equipo, el cual perteneció a una lista grande de modelos a seguir por parte de todas las generaciones siguientes.

Uno de esos juveniles que ha vivido en la incesante búsqueda de emular los pasos de El Principito, nació el 18 de abril de aquel 1.997. Donny van de Beek, oriundo del pueblo de Nijkerkerveen en Gueldres, llegó a la familia Godenzonen desde una edad bastante prematura, madurando hasta el punto de ser un ‘10’ dentro de la cancha en todo aspecto, no al nivel de Litmanen, pero con ese libreto de juego bajo el brazo como una biblia para seguir todos sus mandamientos y enseñanzas. Hoy este polivalente enganche le hubiese sentado muy bien a aquel equipo de Van Gaal, quizás entre Litmanen y Overmars dentro del dibujo táctico.

El partido de vuelta tendría lugar en Delle Alpi el 23 de abril de 1.997, cuando sin ningún problema la Juventus ganaría y se metería a la gran final de aquella Champions League que perdería con el Borussia Dortmund. En aquel momento no parecía de mucha importancia por la competitividad que tenía el equipo, pero esa llave por lo que representaba sería extrañada mucho por el club y su afición, más allá de la goleada en contra que terminó siendo el resultado global. En un mundo totalmente distinto al que fue en esa época, el Ajax tiene una cita con la historia, en donde valerse de la historia y los recuerdos de la institución serán elementales, esto muy a pesar de que estos recuerdos ni siquiera han sido vividos por los jugadores de la presente plantilla.

