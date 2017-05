Peter Bosz: "La batalla no ha terminado todavía"

Foto: AFC Ajax

Venció el Ajax por 4-1 al Olympique Lyonnais en la ida de las semifinales de la UEFA Europa League. No obstante, este colchón de tres goles no es suficiente para el entrenador del conjunto de la capital neerlandesa. Bosz no quiere confiarse, no está dispuesto a que haya sorpresas. No quiere ser preso de la euforia y es por eso que sus declaraciones tras el partido han sido en un tono muy sosegado.

Aunque han vencido a los franceses de manera aplastante, Peter ha afirmado que el partido podría haber quedado perfectamente 7-3, 7-5 u 8-4, puesto que ambos equipos han gozado de múltiples ocasiones que podrían haber acabado al fondo de la red. Además, ha sido muy crítico con los primeros 15-20 minutos que ha jugado su equipo. No tolera que practiquen un fútbol tan pobre en un partido de tal prestigio e importancia; sin embargo, alaba a sus pupilos al haber sido capaces de revertir la situación y haber logrado tan buen resultado en unas semifinales de Europa League.

Bosz es cauteloso

Tras esta gran noche europea vivida en el Amsterdam Arena, algunos periodistas hablaron sobre la posibilidad de que este equipo pueda ser el sucesor de aquel gran Ajax campeón de UEFA Champions League en el año 95. Bosz quitó presión a sus chavales y alegó que ellos tienen que seguir su camino y no compararse con otros equipos anteriores.

No quiere creer que este resultado sea definitivo puesto que contra el Schalke, venciendo por 2-0 en la ida, por poco se llevan el susto en Alemania y tuvieron que marchar a la fatídica prórroga. Para él la batalla aún no ha terminado, aún quedan 90 minutos y sus chicos tienen que hacer todo lo posible por estar en esa final frente al vencedor de la eliminatoria que enfrenta a Celta de Vigo y Manchester United.