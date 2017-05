Arias: “Estoy feliz en el PSV, pero si hay la posibilidad de ir a otro club, estoy abierto”

Google Plus

Foto: YouTube

En entrevista con El Camerino, de Blu Radio el lateral derecho de la Selección Colombia expresó su gusto por la liga española, la inglesa y no descartó dejar el club holandés el próximo verano.

“Yo estoy feliz en el PSV, me han tratado muy bien y quiero seguir, pero si hay la posibilidad de ir a otro club, estoy abierto”, afirmó el futbolista colombiano de 25 años, quien llegó al equipo holandés en 2013. Arias tiene claro a dónde le gustaría jugar: “Me gusta la Liga de Alemania, la de Inglaterra y también España. Hay que esperar a ver qué se puede dar para próxima temporada”, dijo el defensor de 25 años.

Sobre los resultados de esta temporada, el colombiano aseguró que aunque no se pudo alcanzar el título, se está buscando la segunda plaza para acceder a la Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa. “Una temporada no tan exitosa porque queríamos ser campeones pero estamos tratando de buscar el segundo puesto que nos lleva a los play off de la Champions League”, dijo Arias.

Sobre la oportunidad de continuar siendo llamado a la Selección Colombia, afirmó: “Debo seguir trabajando para estar en la Selección, siempre es un orgullo representar a tu país. Hay que crecer como equipo e individualmente para sacar resultados”.

A la hora de hablar de Colombia aseguró que extraña todo y que si algún amigo viajara a Holanda le pediría que le llevara comida. “Extraño Colombia hace mucha falta, me hace falta todo, la familia la comida, el ambiente, me hace falta todo. Si alguien viene le pido comida, aquí la comida no es lo fuerte”, dijo Santiago.

Otro de los colombianos que juega en la Liga de Holanda es el defensor del Ajax, Davinson Sánchez, de quien Arias sostiene un muy buen concepto: “Tiene muy buenas condiciones, yo sé que le llegará su momento. Debe esperar, yo sé que un equipo grande vendrá por él”, finalizó el jugador colombiano.