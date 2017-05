Peter Bosz: "Tenemos que asegurar el segundo puesto"

Foto: Ajax

La semana en Amsterdam ha sido espectacular. El 4-1 en la ida de las semifinales de la Europa League ha sido todo un chute de moral y energías para este tramo final de temporada. Parece que ya tienen la liga perdida, pero deben asegurar el puesto de Champions League.

Así lo reconocía Peter Bosz, entrenador del Ajax, en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Go Ahead Eagles. Quiere evitar relajaciones y quiere que la segunda plaza se asegure lo antes posible para centrarse en Europa.

"Hemos de ganar y esperar"

Lo primero que comentó Bosz fue el estado de la plantilla tras el partido del miércoles. Dijo que "Estamos todos muy felices, pero aún quedan 90 minutos y queda mucha eliminatoria", sin embargó comentó que "Este resultado es genial, los jugadores tienen la moral por las nubes y es algo que nos ayudará en esta recta final", explicaba Bosz.

También habló de la Eredivisie y de las opciones del Ajax. Admitió que "No dependemos de nosotros, por lo que nos centramos en asegurar el segundo puesto ganando. Si ganamos tendremos que esperar, pero lo primero es ganar", seguidamente explicaba que estaba "intentando que mis jugadores no piensen en el Lyon, solamente me importa el Go Ahead Eagles", añadía el holandés.

"Pueden haber rotaciones"

Bosz se mostró cauto a la hora de hablar de una posible alineación para el encuentro. Explicó que "El desgaste físico es inmenso y algunos jugadores pueden tener descanso", justificó ese argumento diciendo que "Dispongo de una gran plantilla y puedo variar la alineación sin problemas, se que ellos van a responder", decía el técnico del Ajax.

El Ajax recibirá al Go Ahead Eagles en el Amsterdam ArenA en un partido correspondiente a la Jornada 33 de la Eredivisie. Un partido que puede servir para asegurar el segundo puesto de los ajacied en liga.