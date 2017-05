Previa Ajax - Go Ahead Eagles: ilusión y decepción

Google Plus

Foto: AFC Ajax

Tras la final de la KNVB Beker, volvemos a centrarnos en la Eredivisie y en la que será la jornada número 33. Si no pasa nada extraño, el Feyenoord será el nuevo campeón y tomará el puesto que había ocupado el PSV en las últimas dos temporadas. Sin embargo, el Ajax de Peter Bosz sabe que en el fútbol todo puede pasar, y saben de la importancia de ganar los últimos dos encuentros.

Por otro lado, el Go Ahead Eagles ha estado sufriendo, y ganar el domingo en el Amsterdam Arena parece más un sueño que un objetivo real. El año que viene no estarán en la Eredivisie, pero quieren irse a segunda sabiendo que lo han dado todo en los últimos dos encuentros. Las águilas aún no han dicho sus últimas palabras.

Esperando el milagro

El Ajax viene de ganar al Olympique de Lyon 4-1, y más allá del resultado, el partido que realizaron los de Ámsterdam fue impresionante. Amigos y enemigos alabaron el trabajo realizado por los pupilos de Peter Bosz, y es que jugaron de manera increíble, demostrando cuáles son los valores que se enseñan en De Toekomst.

Con todo lo que pasó el miércoles, y aún con una pequeña esperanza de poder conseguir el título, el Ajax saldrá a acabar lo más rápido posible con un oponente claramente inferior. El equipo está casi al completo, contando con la baja de Daley Sinkgraven, que aún no se ha recuperado de la lesión de rodilla que sufrió en el partido de ida contra el Schalke. Por lo demás, no se esperan cambios en la alineación que suele plantear Bosz.

El del domingo será el último partido que jueguen en casa esta temporada, y tanto jugadores como aficionados harán de este partido uno muy especial. Además, se han hecho presentes las noticias de una posible renovación del joven portero André Onana, que se encargó de tomar el puesto que dejó Jasper Cillessen tras su marcha a Barcelona. Es importante que puedan mantener en la mayor medida de lo posible el equipo que tienen ahora, porque todo el mundo se está empezando a dar cuenta de que este Ajax no es un espejismo, sino que están demostrando que están dispuestos a volver a ser los reyes de Europa.

Es por ello que es tan importante mantener atados a Joël Veltman y Davy Klaassen, quienes aún no saben qué decisión han de tomar este verano. Ganar la Europa League podría ser el argumento definitivo para convencer a ambos de que lo mejor es quedarse, y mantener viva la ilusión por la Eredivisie también puede ser más que importante. Incluso si al final se fueran, el Ajax tiene muchísimo talento en todos sus jugadores, tanto en los que suelen estar en el banquillo como en los equipos inferiores. Más que nunca, el futuro del equipo favorito de los holandeses es muy prometedor.

Foto: Ajax

Hay que decir adiós

El Go Ahead Eagles ha tenido una temporada catastrófica, y llevan varias jornadas en esa última posición, lo que les llevará a despedirse de la Eredivisie. Irán sin presión al Amsterdam Arena, y eso, sumado al cansancio de los jugadores del Ajax, puede llevarles a dar la sorpresa. Las estadísticas no les favorecen, y el oponente tampoco, pero en el fútbol cosas más asombrosas se han visto.

Solo les queda disfrutar de los dos últimos partidos que quedan, porque aunque en el futuro puede que vuelvan, la realidad es que el Go Ahead Eagles no ha estado haciendo un buen papel en la Eredivisie, lo que les ha llevado al descenso. Sin embargo, si pueden rascar un empate se podrán dar por satisfechos, pues el Ajax es uno de los equipos más fuertes cuando juegan en casa. Nadie les tiene como favoritos para el domingo, pero las estadísticas están para romperlas, y quizás las Águilas aún tienen un as bajo la manga.