Van Bronckhorst: "Estamos decepcionados"

Foto: Feyenoord

Primer match ball que pierde el Feyenoord, primera oportunidad que se les escapa a los de Van Bronckhorst y el título de la Eredivisie se va volver a decidir en la última jornada. Los de Rotterdam han caído por 3-0 ante el Excelsior y todo pasará por ganar en casa ante el Heracles.

La cara de Van Bronckhorst era todo un poema, un poema con final trágico y que se correspondía al guión del partido. La derrota dolerá en De Kuip, pero tienen tiempo de reaccionar y siguen siendo líderes. El título se decidirá la semana que viene, pero Gio Van Bronckhorst se muestra confiado con sus jugadores.

"No entramos concentrados"

El ex internacional holandés no se escondió y habló sobre el mal partido de su equipo. Dijo que "No entramos mentalizados y el primer gol nos sacó totalmente del partido", también explicó que "Teníamos nuestro planteamiento hecho y llevábamos toda la semana trabajando, pero no hemos estado bien", comentaba el ex jugador del Barcelona.

Seguidamente habló de sus sensaciones tras el partido y de las de sus jugadores. Comentó que "Estamos tocados, no esperaba este resultado y ahora nos encontramos en una situación complicada", a continuación dijo que "Estoy seguro de que los jugadores van a ganar la próxima semana, ellos están más concienciados que nunca", explicaba el holandés.

"Sólo queremos descansar y prepararnos"

Lo último que dijo Van Bronckhorst antes de abandonar la rueda de prensa fue que "Nos llevamos un revés, pero somos un gran equipo y ya queremos que llegue el próximo domingo", finalmente explicó que "Esta semana prepararemos el partido de la mejor forma, el domingo queda lejos y vamos a llegar descansados y listos para este encuentro", finalizaba el técnico del Feyenoord.

El Feyenoord ha caído 3-0 ante el Excelsior y tendrá que esperar una semana más para poder levantar el título de liga.