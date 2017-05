La falta de pegada dice adiós a la Champions

Google Plus

El PSV Eindhoven, tras finalizar esta penúltima jornada de la Eredivisie, dijo definitivamente adiós a jugar de nuevo la UEFA Champions League. Tras el empate a un gol cosechado a domicilio en el Noordlease Stadion frente al Groningen, el conjunto entrenado por Cocu tuvo que asumir finalmente que no volverán a jugar la máxima competición europea la temporada que viene, sin embargo; accederá de manera directa a la UEFA Europa League. Pese a que en esta competición se ingresa mucho menos dinero que en Liga de Campeones, los de Eindhoven tendrán muchas más posibilidades de alzarse con el título, al igual que le está sucediendo al Ajax de Ámsterdam.

Así fue...

El PSV, como ya nos tiene acostumbrados, salió como un tiro con el fin de buscvar un gol tempranero que les haga jugar con más calma. Los pupilos de Cocu, dieron un recital de buen fútbol durante toda la primera mitad pero no lograban perforar la meta defendida por el cancerbero rival. Contra todo pronóstico, el primer equipo en golpear fue el Groningen. Los verdiblancos, finalizaron un gran contraataque por medio de Mahi, su referencia ofensiva durante este importante a la par que bonito partido. Los de Eindhoven continuaron insistiendo aunque sin mucho éxito, esta vez la diosa Fortuna no estaba de su lado. Con el resultado adverso para los rojiblancos, concluyó el primer tiempo.

Quince minutos después, a la vuelta del descanso, los vigentes campeones prosiguieron con la apisonadora ofensiva, querían llegar con opciones de clasificarse a la máxima competición a la última jornada. Cocu, no estaba dispuesto a rendirse y es por ello que quitó a un defensa y metió a un delantero. Rápidamente, el recién ingresado Lammers anotó el gol del empate, soñaban con la remontada. Cuatro minutos, el goleador visitante, volvió a tener una gran ocasión. Lamentablemente para los rojiblancos, está vez el disparo se fue desviado. La falta de acierto condenó al PSV Eindhoven hasta el final del partido. El actual y definitivo tercer clasificado de la liga neerlandesa, disparó más de veinte veces, trece entre los tres palos y botó siete córners, no obstante; tan sólo vieron puerta una vez. Además, tuvieron el control de esférico durante más del 65% de las veces. Pese a todo, no puedieron pasar del empate, un empate que les privó de su principal objetivo.

Tras el partido...

Groningen

El Groningen, hacía ya unas cuantas jornadas que no se jugaba nada y por tanto, este resultado apenas les afecta en la clasificación. El combinado que jugó este partido como local, se despidió esta temporada de su afición habiendo empatado ante uno de los tres grandes y con un décimo puesto que sabe a poco tanto a aficionados como a jugadores, cuerpo técnico y directiva. Desde el club esperaban pelear por Europa hasta el último día, sin embargo; no pudo ser así.

PSV Eindhoven

El PSV Eindhoven finalizará esta temporada 2016/17 como tercer clasificado. Como ya se ha mencionado anteriormente, este empate les dejaba matemáticamente fuera de los puestos de Champions, que se repartirán entre Feyenoord y Ajax. Los granjeros, finalizarán la campaña como terceros y accederán directamente al Europa League, competición en la cual serán claros aspirantes a ganar. No se puede catalogar la temporada como fracaso puesto que han tenido posibilidades de entrar en Champions casi hasta la última fecha, no obstante; al igual que a su rival en este partido, este puesto sabe a poco. Los propios jugadores saben que si no se hubieran dejado tantos puntos en algunas salidas aparentemente fáciles, podrían haber estado más arriba en la clasificación, o por lo menos, con opciones de haber estado.