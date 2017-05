Google Plus

Bertrand Traoré: "Llegamos preparados al partido". Foto: Ajax

Bertrand Traoré fue uno de los hombres más destacados en el encuentro de ida disputado en Amsterdam. El de Burkina Faso ha acompañado a Peter Bosz en la sala de prensa para dar la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Olympique de Lyon.

Traoré es de los jugadores del Ajax que cuenta con mayor experiencia en competiciones internacionales y es consciente de la importancia y dificultad que tendrá este encuentro. En todo momento se ha mostrado tranquilo y no ha querido hablar directamente de si son favoritos o no.

"No venimos confiados"

Pese a su corta edad Traoré es un chico con las ideas claras. Ha dicho desde el principio que "Nosotros venimos sin pensar en el resultado de la ida, solamente queremos ganar y es lo que vamos a hacer", también ha explicado que "El resultado ha hecho que tengamos más confianza en nosotros, pero esta confianza no nos llevará a ningún lado si no trabajmos", explicaba el jugador del Chelsea cedido en el Ajax.

Seguidamente habló de como están viviendo los jugadores las horas previas y de las preparación que están realizado con el entrandor. Admitió que "El entrenador nos está ayudando a controlar las emociones, nos pide que no nos alteremos y sigamos tranquilos", a continuación dijo que "El entrenador ha insistido mucho en que no nos relajemos y eso estamos haciendo", añadía el atacante.

"No es mi primer gran momento"

La carrera de Traoré es relativamente corta, pero en este poco tiempo ya ha saboreado la parte más amarga del fútbol. Fue en la pasada Copa África, cuando falló el penalti decisivo que podía llevar a su selección a la final del torneo. Habló sobre ello y dijo que "Volvería a asumir esa responsabilidad de nuevo, ese momento me hizo más fuerte", sin embargo admitió que "Prefiero que mañana no nos veamos en esta situación y no tengamos que sufrir tanto para llegar a la final", señalaba el burkinés.