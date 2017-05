22 años sin ti. Foto: Ajax.

Ellos empezaron

Durante los años ochenta, el fútbol en Holanda, había pasado totalmente a un segundo plano. Pese a que una gran hornada de jóvenes talentos había comenzado a despuntar, pocos tenían esperanzas en que éstos pudieran lograr gran cosa. Sin embargo en 1988 todo cambió por completo. El PSV Eindhoven ganó su primera y única UEFA Champions League contra todo pronóstico. Liderados por uno de los centrales más determinantes de todos los tiempos, Ronald Koeman, y dirigidos por uno de los técnicos holandeses más laureados de siempre, los de Eindhoven conquistaron su segundo título continental tras vencer al Benfica en una agónica tanda de penaltis. Cuándo todos pensaban que el fútbol holandés había vuelto a la élite, llegó la Eurocopa. En dicho torneo, el fútbol de los Países Bajos no sólo regresó a la élite sino que llegó a la cima tras que la Oranje derrotara por 2-0 a la extinta URSS en la final. El fútbol holandés había llegado a su clímax.

Tras la obtención de una Champions y una Eurocopa, todo parecía que tanto la selección holandesa como el PSV se mantuvieran en la cima, no obstante; no fue así. Durante los siguientes dos años, los de Eindhoven no fueron capaces de pasar de cuartos de final y por su parte, la selección holandesa pese a ser una de las favoritas en cada uno de los torneos que disputaba, defraudaba y fracasaba una vez tras otra. La selección contaba con jugadores de mucho talento como Koeman, Rikjaard, Gullit o Van Basten, no obstante; no eran capaces de emular la gesta que ya propiciaron en el 88.

Ellos continuaron

Durante todo este tiempo, el Ajax andaba desaparecido en el panorama europeo. La mayoría de jugadores que sobresalían un poco, eran inmediatamente traspasados, hasta que dijeron basta. Los Amsterdammers, se propusieron no vender inmediatamente y a cualquier precio a sus cachorros, bendita decisión.

En España, recordamos el año 92 por haber sido el año de los JJOO de Barcelona y por la EXPO de Sevilla, no obstante; en Holanda, concretamente en Ámsterdam, todo aquel que se aficionado al fútbol y por supuesto al Ajax, recuerda ese año como el inicio de una de las mejores generaciones de la historia del fútbol neerlandés. Durante este concurrido año, la generación de los hermanos De Boer, Blind, Van der Sar, Bergkamp, Seedorf, Kluviert o Litmaen entre otros, logró su primer gran título tras vencer en la final de la UEFA Cup al Torino, conocido popularmente como Il Toro. Este título hacía presagiar que al club del Ámsterdam Arena, se le avecinaban grandes cosas.

Bajo las órdenes de un genio incomprendido como es Louis Van Gaal, tras dos ligas consecutivas, dos supercopas, una Copa de la UEFA y una KNVB Beker después, los ajacied llegaron de nuevo a una final europea, esta vez, de UEFA Champions League. No parece que el camino fuera muy difícil dado que no perdieron ningún partido durante toda la competición hasta la final, no obstante; tuvieron que sudar la gorda en todos y cada uno de los partidos, en competiciones de tan alto nivel no te puedes despistar ni un sólo segundo. En dicha final, se enfrentaban a uno de los clubes más legendarios de toda Europa y vigente campeón de la Liga de Campeones, el AC Milan. Por supuesto, los italianos, partían como favoritos pero eso a un equipo con tanta hambre de victoria como aquel Ajax del 95 no importaba. Y como no, tampoco perdieron en la final tras derrotar a los rossoneri por la mínima. El héroe y autor del gol de aquella mítica final disputada en Viena fue Patrick Kluviert, quien casualmente es el padre de uno de nuestros protagonistas actuales, Justin.

¿Volverán a hacer historia?

De aquella final al día de hoy han pasado 22 años. Pero ahora, este Ajax que vagaba por Europa sin pena ni gloria puede cambiar su futuro. Ya clasificado para la Champions League 2017/18, está a menos de 90 minutos de tener la posibilidad volver a levantar un título europeo. Están a menos de 90 minutos de volver a poner el fútbol holandés en el mapa. Están a tan sólo 90 minutos de poder hacer historia. Porque si, a día de hoy tan sólo están con pie y medio en la final, pero todos sabemos que un club como el Ajax no juega finales, las gana.

Estos jóvenes que defienden la elástica del club neerlandés más laureado de todos los tiempos, quieren hacer historia. No les gusta ser comparados con leyendas del pasado. Ellos no quieren ser Koeman, Seedorf, Kluviert, Davids, Litmanen u Overmars. Ellos quieren ser De Ligt, Ziyech, Dölberg, Traoré, Riedewald y Kluviert, pero el hijo, claro está. Quieren escribir los libros de historia por ellos mismos, quieren ser recordados eternamente, quieren ser leyendas.

Pero antes de escribir en los libros de historia deben rematar la faena en Lyon. Vencieron por 4-1 en su feudo, sin embargo; el capitán de esta nave, Peter Bosz, como ya afirmó en sus declaraciones del postpartido de la ida, aseguró que no irán a especular puesto que no quieren sorpresas, quieren estar en esa final si o si, cueste lo que cueste. Su último escollo antes de la final cuenta con jugadores muy peligrosos en el ataque como es el caso de Alexandre Lacazette, Nabil Fekir o Memphis Depay, por lo que la zaga deberá estar pendiente en todo momento. Una vez en la final de Solna (Suecia), que se disputará en el Friends Arena, estadio con capacidad para alrededor de cincuenta mil espectadores, deberán enfrentarse a uno de los clubes con más historia del globo, Manchester United o al Celta de Vigo, un conjunto que está practicando un fútbol muy alegre y vistoso para el aficionado.

¿Lo conseguirán? Esa es la gran incógnita en estos mismos momentos, no obstante; guardan grandes similitudes con aquel gran Ajax de los años noventa. Ambos equipos eran un equipo joven, comandados por un entrenador con carisma y que no se achantaba ante las dificultades pero sobretodo contaban con una plantilla con mucho talento, como la actual. ¿Qué equipo será mejor o peor en un futuro? El tiempo lo decidirá pero una cosa debe quedar clara, estos muchachos están a punto de dejar una huella imborrable en la historia del fútbol de los Países Bajos.