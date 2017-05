Previa de la jornada 34 de la Eredivisie

Luego de un largo camino lleno de aristas de toda clase, el final ha llegado. La temporada 2016/17 de la liga premier del fútbol holandés bajará el telón de sus actividades. Sin duda alguna ha sido una verdadera montaña rusa de emociones, en donde muchas sorpresas y sorprendidos se dieron a lo largo de los nueve meses de una campaña que, para conmemorar los 60 años de la liga, no puede pedir más de lo que se ha tenido.

Se ha hecho costumbre en la Eredivisie que al llegar a la última fecha todavía queden múltiples cosas en el aire, incluyendo la definición del campeonato. Y como esta especial temporada no podía ser la excepción, los equipos tiene mucho por decir con el último cartucho que pueden quemar en la búsqueda de los distintos objetivos. Dada la seriedad del asunto, los nueve compromisos se disputarán este domingo 14 de mayo en simultáneo a las 14:30 horas locales. El menú está para chuparse los dedos.

Desde el Kyocera Stadion, el ADO Den Haag se enfrentará al Excelsior. Habiendo salvado la categoría tiempo atrás, el combinado de La Haya se ha dado por satisfecho en cuanto al cumplimento de los objetivos esta campaña. Más allá de esta realidad, la goleada sufrida en Almelo la jornada anterior y el hecho de jugar en casa motiva enormemente a un equipo que buscará por todas las vías posibles la victoria para terminar con el pie derecho en casa.

Esto no será fácil, ya que por el otro lado llega un equipo más que inspirado. Los pupilos de Mitchell van der Gaag han tenido un alucinante mes de abril, el cual les ha bastado para asegurar su permanencia en el máximo circuito del fútbol neerlandés. Luego de aguarle la fiesta al Feyenoord, uno de los equipos más vistosos del torneo aspirará a cerrar la liga con una racha de cinco victorias consecutivas, la cual buscarán a partir de lo que pueda ofrecer Nigel Hasselbaink a la causa. Reñido encuentro.

Por otra parte, el AZ recibirá al Utrecht. La derrota en la final de la Beker y en Nimega la fecha pasada han sido duros golpes para los ánimos del conjunto de Alkmaar, que de entre sus tumbos deberá concentrarse en un partido de mayor relevancia para ellos que para el rival. Con el quinto lugar de la tabla, buscarán permanecer allí con miras a los emparejamientos del playoff por el cupo a la próxima Europa League.

Con una sensación enorme de satisfacción, los dirigidos por Erik ten Hag aspiran a cerrar de forma perfecta una temporada brillante. Habiendo asegurado la cuarta plaza de la clasificación semanas atrás, querrán mantener el momento del equipo de cara a la vital serie de eliminatorias que dará cupos a competencias europeas. Quinto y cuarto de la clasificación general prometen ofrecer un partido entretenido de principio a fin.

Los focos de atención se centrarán en lo que ocurra en De Kuip, donde el Feyenoord jugará contra el Heracles. Perder por 3-0 la jornada pasada en el derbi de Róterdam cayó como un balde de agua fría entre toda Het Legioen, que esperaba celebrar. Ahora en la última fecha tienen la obligación de cerrar la consecución del título frente a su afición, la cual tiene 18 años esperando por un título de liga, el cual obtendrá automáticamente si logran ganar su partido. De no hacerlo, deberán esperar que el Ajax no gane su partido en Tilburgo.

Si jugar por el campeonato ya acarrea una gran responsabilidad, hacerlo ante el rival de turno mucho más. A pesar de la irregular temporada, el conjunto de Almelo viene cerrando bastante bien, entendiendo que siguen con vida de cara a meterse entre los ocho primeros. La posibilidad de meterse al repechaje por Europa League -si se dan varios resultados- los motiva a aguarle la fiesta al líder de la competencia general. Siendo el virtual Campeón favorito para ganar, seguro es la lluvia de emociones que tendrán lugar en estos 90 minutos.

En duelo por la parte baja de la clasificación, el Go Ahead Eagles recibirá al Sparta Rotterdam. Las Águilas se despidieron de la división de honor holandesa hace ya mucho tiempo; una decepcionante temporada marcada por las graves deficiencias defensivas han tenido el resultado acorde a lo mostrado. Con nada por lo que luchar aparte del honor, buscarán cerrar la temporada dándole alegrías a la afición de Deventer con un triunfo, resultado que se les niega desde principios de abril.

Con para el orgullo, jugará la necesidad. El regreso a la división de honor para el Sparta no ha sido sencillo y a una fecha del final están en la zona del playoff por la permanencia. Sin embargo, no todo está perdido. El conjunto de Róterdam podría salvarse de este repechaje si logra ganar este compromiso y el Roda pierde en su visita a Arnhem, escenarios que no se ven cocmo complicados. El engramado de De Adelaarshorst presenciará un partido interesante antes de volver a albergar compromisos de Jupiler League.

En un duelo donde ganar será prioridad número uno, el Heerenveen jugará ante el NEC. Para el conjunto frisón la temporada llena de altibajos no le ha ayudado en los objetivos de este equipo en cuanto a competencias europeas, pero dentro de todo aún conservan viva una posibilidad. Deberán ganar este compromiso y esperar a que el Twente pierda en su propio feudo, algo que puede darse si se toma en cuenta la forma que llevan los de Enschede.

Del otro lado, el penúltimo de la clasificación general mantiene esperanzas de no jugar el repechaje por la permanencia, aunque esto se presenta como muy complicado. Deberán ganar y esperar las derrotas de Sparta y Roda, algo que si bien es cierto no se ve tan complicado, es claro que siempre cuesta bastante cuando hay que esperar más de un resultado ajeno para alcanzar los objetivos. No depender de sí mismos condiciona a estos dos equipos que saltarán a la cancha en el Abe Lenstra Stadion.

La atención de muchos tendrá lo que suceda en Tilburgo, cuando el Willem II mida fuerzas con el Ajax. El equipo del rey no tiene nada por lo que preocuparse a estas alturas del torneo. Sin posibilidad de descender ni meterse en la pelea por Europa, no cabe duda que el único objetivo de este equipo es despedirse dignamente de la temporada frente a sus seguidores luego de dos derrotas consecutivas.

Por su parte, el conjunto de Ámsterdam buscará el triunfo por todos los medios posibles. Luego de haber alcanzado la final de la Europa League está escuadra sueña con un título de liga que hace un mes parecía totalmente descartada. Deberán ganar y esperar a que el Feyenoord no gane en su correspondiente encuentro como local. Aunque las cosas no se vean completamente claras para los pupilos de Peter Bosz, se aferran a esa esperanza, por más mínima que sea.

Desde Eindhoven, el PSV jugará ante el PEC Zwolle. El actual Bicampeón de la competencia le dirá adiós a su título tras una temporada en la que no pudieron seguirle el paso a los otros dos equipos grandes de Holanda. Con la tercera plaza del campeonato asegurado, los pupilos de Phillip Cocu aspiran a cerrar con una convincente victoria ante su afición para sacudirse todos los males y empezar a enfocarse en la próxima campaña que debe ser de reestructuración y mejoría.

Quien estará en calidad de visitante jugando en el Philips Stadion no parece ofrecer mayor problema respecto a lo que un triunfo puede ser. El equipo de Zwolle ha vivido una temporada muy negativa, en donde pudieron olvidarse definitivamente del tema descenso apenas la jornada anterior. Habiendo ya logrado su principal objetivo, llegaran a este compromiso sin mayores apuros, por lo que el triunfo local se perfila como inminente.

En Arnhem, el Vitesse recibirá al Roda JC. El equipo geel en zwart se ha dado por satisfecho esta campaña tras lograr la Beker, el cual es su primer título de la historia. Es por ello que le han restado importancia a una liga en donde enrachan tres derrotas consecutivas, puesto que además del trofeo, la fase de grupos de la Europa League les aguarda la próxima temporada. Aquel triunfo en Róterdam ante el AZ ha significado un verdadero alivio para el estrés que generalmente causan los cierres de temporada para quienes se encuentran en la parte media-alta de la tabla.

Para el visitante será un partido muy particular. De no ganar como la lógica a primera vista indica, podría verse expuesto a perder su momentánea condición de equipo salvado y tener que jugar el repechaje por la permanencia si uno de los dos equipos que se encuentran debajo de ellos logran sumar de a tres. Cuando menos lo quería, el conjunto de Kerkrade debe salir con la mentalidad de conseguir un resultado positivo en un feudo siempre complejo, aunque sea un empate.

Como último plato del menú, el Twente medirá fuerzas con el Groningen. Los potros de Enschede han caído en sus últimas dos presentaciones, lo que ha hecho que caigan hasta la última plaza de cara al repechaje por Europa League. Tanto han caído que se encuentran solamente a dos unidades de su más cercano perseguidor, situación que prácticamente los obliga a salir por el triunfo en casa para evitar cualquier contratiempo que pueda traer el especular con como le puede ir a los rivales.

Pese a las buenas sensaciones mostradas a lo largo de la campaña, los Troots van het noorden se han quedado muy lejos de poder pelear por algo realmente importante en la clasificación general. Con nada en juego para ellos, llegar al estadio De Grolsch Veste simplemente se quedará en el hecho de que por el nivel de juego que tienen, las posibilidades de dar un gran espectáculo son altas. La Eredivisie se despide en su temporada 60 a lo grande con estos encuentros,