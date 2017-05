Google Plus

Feyenoord, ganar o morir Foto: Feyenoord.nl

Al equipo de Róterdam se le acaban las oportunidades para ganar la deseada Eredivisie, los hombres de Van Bronckhorst tienen una última bala en la recámara, ganar al Heracles. En caso de que el Feyenoord gane se convierten en ganadores de la Eredivisie y obtendrán un título de liga 18 años después.

El equipo ahora mismo está concentrado pero, a la vez, un poco aturdido. El fin de semana pasado el equipo tuvo la oportunidad de alzarse campeón y, la verdad, se veía algo factible puesto que jugaban de visitantes contra el Excelsior, un equipo que ronda la mitad de tabla y su calidad no es lo suficiente como para ganar al Feyenoord, pues la sorpresa es que si, ganaron tres a cero al Feyenoord y les dejaron sumidos en pesimismo.

Por parte de Van Bronckhorst todo son palabras de optimismo, la semana pasada, antes del encuentro del partido dijo: "Estamos preparados y capacitados para ganar la liga, pero tenemos que estar concentrados". Ya se vio que concentrados no estuvieron el fin de semana pasado, pero ahora, para que no pase lo mismo, el míster da palabras de confianza y tranquilidad para que no haya nervios este domingo.

Toda esta magnífica temporada que ha completado el Feyenoord es gracias al trabajo de un hombre: Nicolai Jorgensen, el jugador de origen danés ha encontrado un sitio en la plantilla del Feyenoord y se siente cómodo. Esta temporada ha marcado 25 goles en 40 partidos jugando como delantero centro, una cifra que se asemeja a las de muchos goleadores de las ligas top de Europa.

Pero lo que le importa a este Feyenoord no son las cifras que tengan sus jugadores, sino ganar este domingo. Si no lo consiguen se irán a casa con la sensación de que toda una temporada no ha servido absolutamente para nada puesto que la ganaría el Ajax.