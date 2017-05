Bosz: "Hicimos lo que teníamos que hacer, ganar. El resto es historia"

Google Plus

Peter Bosz durante el encuentro frente al Willem II / Foto: ajax.nl

Nueva victoria del Ajax de Ámsterdam por 1-3 en casa del Willem II de Erwin van de Looi, pero esta vez para nada. El conjunto capitalino ha acabado la temporada de la mejor forma posible, con todos los futbolistas de la plantilla enchufados y en un gran estado de forma, lo que les permitía practicar un fútbol dinámico y vistoso que les hacía cada vez más favoritos al título. Sin embargo, el cuento tuvo otro final. A pesar del bajón del Feyenoord en este último mes, el equipo de Rotterdam ha sabido sacar provecho de la ventaja que jornada tras jornada fue acumulando con respecto al Ajax, por lo que con el campeonato liguero acabado, los hombres de Bosz echarán de menos algunos puntos dejados escapar meses atrás. Así lo ha declarado el DT holandés: “Finalmente no lo conseguimos. Hemos luchado hasta la última jornada para llevarnos el título, pero las oportunidades perdidas anteriormente nos han perjudicado. La Eredivisie no la hemos perdido en esta jornada, se empieza a perder en esos partidos donde no supimos hacer las cosas bien. Por suerte y por trabajo, supimos sacar adelante esos pequeños baches, y eso es lo que nos ha llevado hasta aquí, hasta tener la oportunidad de ganarla”.

Con respecto a la lucha que han mantenido con el Feyenoord de Giovanni van Bronckhorst, el entrenador holandés solo ha tenido palabras de reconocimiento para el equipo vencedor, ya que considera que “el que gana el título de liga, es justo ganador porque son muchas jornadas. Han sido mejores que nosotros en más jornadas, y ahí ha estado la diferencia. Nosotros hoy hemos hecho lo que teníamos que hacer, que era ganar. El resto es historia. Solo controlábamos nuestro partido, necesitábamos los tres puntos para soñar, y así lo hemos hecho. Sin embargo, ya desde el principio, las noticias que nos llegaban no eran buenas. Esperaba otro escenario, con unas mayores esperanzas, pero la verdad que ha sido una verdadera lástima. Solo queda felicitar al campeón y pensar en lo que nos queda”, dijo decepcionado.

Por último, Peter Bosz quiso recuperar el ánimo de su plantilla para la gran final que les queda esta temporada, la de la Europa League frente al Manchester United de Mourinho el 24 de mayo en Estocolmo: “Nos tenemos que levantar. Como dije anteriormente, la liga sabíamos que estaba muy difícil, pero aun así luchamos. Todo lo trabajado nos servirá para la final. Vivir una final europea después de tanto tiempo es un orgullo y este grupo de jugadores quiere darle una alegría a la afición. Lo daremos todo para ganar”, concluyó confiado.