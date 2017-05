Google Plus

Foto: @Feyenoord / Dirk Kuyt celebrando el título de liga

Dirk Kuyt se retira del fútbol a los 36 años, ganando al Eredivisie con su Feyenoord y siendo un ídolo allí por donde ha pasado. El delantero holandés dejó una huella imborrable en el fútbol y consigue, después de 17 años, hacer campeón de la Eredivisie al Feyenoord.

Ha sido el capitán desde que volvió en 2015. Gio Van Bronckhorst siempre ha confiado en él a pesar de su edad. Atrás quedó aquel futbolista que recorría la banda, subiendo y bajado, en Liverpool, Kuyt es otro futbolista. Posicionamiento, colocación, cabeza, y por su puesto el gol, siguen siendo características del jugador de 36 años. Actuando en una posición más atrasada a la que estaba acostumbrado, Kuyt toca el cielo por última vez.

Vilhena y El Ahmadi eran sus acompañantes en el centro del campo en el equipo de Rotterdam. Una escuadra que contra todo pronóstico se llevó esta Eredivisie 16-17. Era previsible una buena actuación de los de Gio, pero con el Ajax y el PSV ahí, era difícil imaginar este final.

En 31 partidos, Kuyt ha marcado 12 goles y ha dado 4 asistencias, todas a Jorgensen que con 21 tantos ha sido el máximo goleador de la competición. Grandes números para un jugador que a su edad, siguiendo el ejemplo de muchos otros, estaría jugando en la MLS, Qatar o China. Cifras que se asemejan al Kuyt de la Premier League con el Liverpool, es más, la temporada pasada llegó a los 19 goles.

Con carreras aún por la banda, pero sobre todo con fuertes llegadas a la frontal del área, han sido su principal arma. El holandés de 1´84 ha sabido cambiar su estilo de juego y aumentar los goles de cabeza marcados, siempre había sido él el que asistía. Y es que se despidió a lo grande, no solo por la temporada y el título, además de dejar a su Feyenoord clasificado para la UEFA Champions League, sino porque el último partido ante el Heracles, el juego que les hacía campeones si ganaban, lo decidió el propio Kuyt con un espectacular hat trick.

En casa, ante su afición, en De Kuip, Kuyt era el héroe, el hombre al que todos cantaban. Manteos, felicitaciones y lloros, jugadores y afición se rindieron a los pies de una de las leyendas del club que decía adiós. Tras el partido, Kuyt dijo: "Es una decisión difícil de tomar, pero estoy orgulloso de mi carrera, cumplí todos mis sueños".

Foto: @Feyenoord

Pocos jugadores se retiran como lo ha hecho Kuyt. Siendo la estrella, dejando claro que se va porque quiere y no porque ya no pueda dar más a su equipo. El Feyenoord echará en falta a su capitán y ya se rumorea quien será el hombre encargado de sustituirle, no es otro que Renato Tapia.

El 22 de julio de 1980 nacía un jugador diferente, un hombre que no sería olvidado por los equipos donde pasase, esté en Inglaterra, Turquía u Holanda. El Quick Boys fue su primer equipo y con 18 años daría el salto al Utrecht, equipo con el que ganaría la Copa de los Países Bajos ante el Feyenoord, club por el que fichó al término de esa temporada. En 2007, el Liverpool se hace con los servicios del holandés y esa misma temporada perdería la final de la UEFA Champions League ante el Milán. Campeón de la Carling Cup en 2012, no consiguió ningún título de relevancia con los reds, aunque nadie le olvidará en la Premier League. 285 partidos y 71 goles en su estancia en Anfield.

Ya en el Fenerbahce entre 2012 y 2015, marcó 37 goles en 130 partidos, antes de volver a su amado Feyenoord. Ganaría la Copa, la Supercopa y la Liga de Turquía, además de la Copa de los Países Bajos con el Feyenoord en su regreso. En clubes jugó 809 encuentros con 298 tantos a sus espaldas. Con la selección no tuvo la misma suerte. Su primer Mundial fue el de Alemania 2006, quedándose en octavos de final. La Eurocopa de Autria y Suiza 2008 no fue muy diferente y cayeron eliminados en cuartos. Subcampeón en Sudáfrica 2010 y tercer puesto en Brasil 2014, esas han sido sus mejores participaciones con la selección absoluta. 60 partidos y 15 goles.

Se retira todo un ejemplo de deportividad y profesionalidad en el fútbol. Dirk Kuyt se suma a Totti en su despedida del fútbol. Dos leyendas que siempre quedarán en la mente de los futboleros, más allá de como futbolistas, por sus actuaciones tanto fuera como dentro del campo.