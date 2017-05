José Mourinho: "Ajax no debería estar en la Europa League"

Google Plus

Foto: Manchester United

José Mourinho no cree que Ajax debería estar en la final de la UEFA Europa League del próximo miércoles en Estocolmo. El entrenador de Manchester United está en desacuerdo con el sistema que ve a los equipos que abandonan la UEFA Champions League (como el Ajax en la ronda de Playoffs) y se unen al certamen junto a clubes como United que empiezan desde cero.

"Ellos son un equipo de la Liga de Campeones, vienen de la Liga de Campeones", comentó Mourinho en conferencia de prensa previa al partido del domingo ante el Crystal Palace por la Premier. "No creo que un equipo debe jugar en dos competiciones europeas en la misma temporada", explicó.

"Creo que si un equipo va a la Liga de Campeones y no califica debe irse a casa. La Liga Europa es para el equipo que ha estado en ella desde el principio, como nosotros. Terminamos quinto y fue a la Liga Europa", continuó argumentando el portugués.

Igualmente, Mourinho no se guardó elogios para el equipo holandés, pese a la juventud del mismo: "La edad de los jugadores no es importante, la calidad es importante. Creo que Ajax hace las inversiones adecuadas en el momento adecuado. Tienen un muy buen sistema de exploración y educación, estos talentosos jugadores no llegan al Ajax por accidente".

Declaraciones de Peter Bosz

Peter Bosz, técnico del Ajax: "Si miramos las alineaciones del Manchester United durante toda la temporada observamos que Mourinho ha jugado con dos equipos diferentes; uno para la Europa League y otro en la Premier. Si los jóvenes que ha utilizado en Europa no juegan el próximo fin de semana, entonces tendrán exactamente el mismo tiempo de descanso de mis jugadores. Es sólo ver la cantidad de jugadores que tiene disponible para rotar", afirmó el holandés.

"No nos preocupamos por los adversarios y ese tipo de cosas. Hemos estado trabajando en el estilo de fútbol que nuestros aficionados les gusta. Es un estilo que presiona al adversario en todo el campo, que toma la iniciativa del juego del primero al último minuto y centrado en atacar, porque sólo así podemos vencer la Europa League", concluyó.

De esta forma, ambos técnicos ya calientan la final de la Europa League, que se disputará el miércoles 24 de mayo en Suecia.